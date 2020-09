Leimen. (pol/kaf) Nach dem Unfall, bei dem ein Rollerfahrer in Leimen stürzte, ruft die Polizei Zeugen noch einmal dringend auf, sich zu melden. Wie berichtet, ereignete sich der Unfall am Montag kurz vor 13 Uhr in der Rohrbacher Straße, kurz vor der Einmündung Stralsunder Ring. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Update: Freitag, 18. September 2020, 08.35 Uhr

Leimen. (pol/kaf) Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Montag in der Rohrbacher Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall etwa um 13 Uhr kurz vor der Einmündung Stralsunder Ring.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei aus Heidelberg wechselte ein Porschefahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, vom Abbiegestreifen nach rechts auf die Spur zum Geradeausfahren. Deshalb musste der Rollerfahrer auf dieser Fahrspur abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er, zu einer Berührung mit dem Auto kam es allerdings nicht. Ein Notarzt versorgte den 71-jährigen Rollerfahrer, ein Rettungswagen brachte den Verletzten danach in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auch im Straßenbahnverkehr.