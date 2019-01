Leimen. (pol/mün) Mit fast zwei Promille ist am frühen Freitagmorgen ein 52-jähriger Mann mit seinem Mazda durch Leimen gefahren. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor drei Uhr in der Rohrbacher Straße auf. Er bog mit seinem Mazda zunächst in die Tinquex-Allee und unmittelbar danach in den Margarete-Stein-Weg ab.

Hier wurde das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer kontrolliert, wie die Polizei berichtet. Dabei fiel den Beamten gleich deutlicher Alkoholgeruch im Atem des 52-Jährigen auf.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.