Leimen. (pol/dore) Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Leimen eine Laptoptasche samt Inhalt, Fahrzeugpapiere und ein Messgerät aus einem schwarzen Audi Q3 gestohlen. Wie die Polizei informiert, hatte die Autobesitzerin ihren Audi nur kurz auf einem Hotelparkplatz in der Hamburger Straße geparkt.

Sie legte ihre Laptoptasche im Fußraum ab und entfernte sich gegen 7.30 Uhr für rund 20 Minuten von ihrem Auto. Als sie zurückkam, sah sie, dass das Beifahrerfenster geöffnet war und die Tasche fehlte. In der Tasche befanden sich ein Laptop der Marke Surface und ein iPad. Außerdem klaute der Unbekannte auch noch die Fahrzeugpapiere und ein Messgerät. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Sachen auf rund 1000 Euro.

Die Frau hat Anzeige beim Polizeiposten in Leimen erstattet. Die Beamten ermitteln. Zeugen, die zwischen 7.30 und 7.50 Uhr Verdächtiges gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06224/1749-0 (Polizeiposten Leimen) oder der Telefonnummer 06222/57090 (Polizeirevier Wiesloch) melden.