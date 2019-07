Gaiberg. (pol/mare) Eine 22-jährige Fiat-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L600 leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die Autofahrerin war von Lingenthal kommend in Richtung Gaiberg unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Sie lenkte dagegen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihren Fiat und schleuderte in einen Acker, wo sich das Auto überschlug. Die Frau zog sich nur leichte Verletzungen zu, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.