Heiligkreuzsteinach. (pol/kaf) Rund 7000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter - das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagnachmittag in Heiligkreuzsteinach. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine Fiat-Fahrerin gegen 14.30 Uhr im Heddesbacher Weg an der Einmündung Schönauer Straße einen entgegenkommenden Motorrad-Fahrer. Die Frau wollte noch ausweichen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönau und Heiligkreuzsteinach beseitigten die auf der Fahrbahn ausgelaufenen Betriebsstoffe. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße vorübergehend halbseitig gesperrt.