Eppelheim. (pol/rl) Zu einem Paketdiebstahl kam es in der Seestraße am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht war ein Paketbote gegen 13.30 Uhr in seinem Zusteller-Fahrzeug unterwegs, als er von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Die beiden fragten nach einer Lieferung, die angeblich falsch beschriftet sei. Der Zusteller suchte daraufhin das angeblich falsch adressierte Paket heraus. Daraufhin nahm einer der Männer das Paket an sich und flüchtete zusammen mit seinem Komplizen.

Der Paketbote verfolgte die beiden Täter noch bis in die Dantestraße, wo er sie dann aus den Augen verlor. Bei der gestohlenen Lieferung handelte es sich um eine Bestellung per Nachnahme im Wert von 1700 Euro.

Die beiden Männer sollen etwa 18 bis 25 Jahre alt sein und laut Polizeibericht "schwarzafrikanisch" aussehen. Der eine war dünn, hatte sehr kurze schwarze Haare, trug ein dunkles T-Shirt und sprach akzentfrei Deutsch. Der andere Mann war ebenfalls dünn, hatte kurze abstehende Dreadlocks, trug ebenfalls ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle kurze Hose und sprach gebrochenes Deutsch.

Info: Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180 entgegen.