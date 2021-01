Eppelheim. (pol/make) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ist Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann wegen Marihuana-Besitzes erlassen worden. Die Drogen wollte er laut Polizei weiterverkaufen.

Der Beschuldigte war am Montag gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad in Eppelheim unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn, nachdem er bei ihrem Erblicken ein Päckchen weggeworfen hatte. In dem Päckchen konnten die Beamten etwa 117 Gramm Marihuana auffinden. Außerdem hatte der Mann mehrere tausend Euro Bargeld bei sich. Das Geld wurde beschlagnahmt.

Der Mann wurde festgenommen und am Dienstagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl erließ.