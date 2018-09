Eppelheim. (pol/rl) In einer Gaststätte in der Hauptstraße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter die beiden Geldspielautomaten brachial auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Am Dienstag stellten die Geschädigten den Einbruch fest und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 oder dem Polizeiposten Eppelheim unter der 06221/766377 in Verbindung zu setzen.