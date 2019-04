Eppelheim. (pol/mare) Da staunte der Autobesitzer am Montag nicht schlecht: An einem geparkten Fahrzeug wurde am Montagnachmittag nämlich die Scheibe eingeschlagen und Gegenstände daraus gestohlen. Das berichtet die Polizei,

Der Unbekannte war dabei fix. Denn der Dacia stand nur zwischen 15 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportplatzgaststätte in der Hermann-Wittmann-Straße. Er stahl einen grauen, langen Geldbeutel mit diversen Karten aus einer Handtasche, die unter dem Beifahrersitz lag.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 06221/34180.