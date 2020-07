Bammental/Neckargemünd. (pol/lyd) Am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr, ging beim Polizeirevier Neckargemünd ein Hinweis auf den Fahrer eines roten Fahrzeuges mit einer merkwürdigen Fahrweise ein. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der L532 bei Langenzell in Richtung Lobbach unterwegs. Er sei mit eingeschalteter Warnblinkanlage gefahren sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief zunächst ohne Ergebnis. Im Laufe der nächsten beiden Stunden meldeten sich weitere Anrufer, die von einem "verwirrten" Mann mit einem roten Auto in Wiesloch und Leimen-St. Ilgen sprachen.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug hatte gegen 11.45 Uhr schließlich Erfolg. Bei der Fahrt durch Bammental entdeckten Polizisten das Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. Nachdem er von der Wiesenbacher Landstraße über eine rote Ampel auf die B45 gefahren war, fuhr der Mann in Richtung Neckargemünd weiter. Erst kurz vor Neckargemünd, am alten Sportplatz wurde er angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass sich der Fahrer in einer Ausnahmesituation befand. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, sein Fahrzeug in einer Seitenstraße abgestellt.

Während seiner Fahrt von Bammental nach Neckargemünd fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Mehrere entgegenkommende Autos mussten abbremsen oder ausweichen. Diese Autofahrer sind für die Polizei wichtige Zeugen. Diese und Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Telefonnummer: 06223/92540 in Verbindung zu setzen. Während der Kontrolle am Ortseingang Neckargemünd wurde die B45 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr in beide Richtungen angehalten.