Bammental. (mf) Zu einem Pkw-Brand ist es am Donnerstagnachmittag in Bammental gekommen. Gegen 15.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu dem Fahrzeugbrand in die Bahnhofstraße alarmiert. Auf dem Parkplatz des Nettomarktes war an einem Mercedes aus bislang unbekannter Ursache ein Entstehungsbrand ausgebrochen.

Die Flammen konnten bereits durch einen Feuerlöscher vor Eintreffen der Feuerwehr erstickt werden. Die Wehrleute kontrollierten den Brand nochmals mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz war die Feuerwehr Bammental. An dem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.