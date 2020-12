Reilingen/A6. (pol/kaf) Am Mittwochmorgen ereigneten sich innerhalb weniger Minuten - in der Zeit von 7.10 Uhr bis 7.30 Uhr - drei Unfälle auf der A6 zwischen dem Walldorfer Kreuz und dem Dreieck Hockenheim. Über die Unfallhergänge und die Zahl der Verletzten gibt es noch keine Erkenntnisse, wie die Polizei mitteilt. Es kommt zu erheblichen Behinderungen im Frühverkehr in Richtung Mannheim.

