Von B. Nolten-Casado

Zwingenberg. Mit Mozarts Oper "Figaros Hochzeit" hat die erste der beiden diesjährigen großen Produktionen der Schlossfestspiele Zwingenberg am Donnerstag Premiere gefeiert (s. Rezension im Feuilleton). Mit von der Partie, wie in jedem Jahr: der Festspielchor. In zahlreichen Opern und Operetten haben seine Mitglieder im Laufe der Zeit mitgewirkt. Und natürlich in Zwingenbergs Hausoper "Der Freischütz", mit der 1983 die Schlossfestspiele ihren Anfang nahmen. Seit 2015 engagieren sich etliche Mitglieder des Opernchors auch im Musical-Chor der Festspiele.

"Das ist wie ein Virus", beschreibt Charlotte Schinnagel aus Walldürn das Kribbeln, das langjährige Chormitglieder befällt, wenn es heißt: "Die Proben gehen wieder los." Seit 2012 gehört sie dem Festspielchor an. Ist sie das Jahr über als Frontsängerin einer Rockband musikalisch unterwegs, so liebt sie in Zwingenberg das Kontrastprogramm aus den unterschiedlichen Genres. "Man ist gespannt, welchen Anspruch die neu zu erlernenden Werke an einen stellen. Man freut sich auf die Mitsänger, die man monatelang nicht gesehen hat. Und wenn man dann irgendwann zum ersten Mal wieder hinauf zum Schloss läuft und die Atmosphäre spürt…", gerät sie ins Schwärmen.

Für Hans-Georg Eistert aus Buchen ist es "die großartige Kulisse, die tolle Kameradschaft im Chor und die Möglichkeit, mit professionellen Sängern Stücke auf hohem Niveau aufzuführen", die ihn veranlassen, sich seit nunmehr sieben Jahren der intensiven Probenarbeit zu stellen. Von der ersten Stunde an sind Brigitte und Helmut Peschel aus Eberbach dabei. Sie wurden aus der katholischen Kantorei rekrutiert, die Festspielgründer Guido Johannes Rumstadt in den 1980er-Jahren leitete, und haben bis heute keine Spielzeit versäumt.

An den Charme des Anfangs erinnert sich auch Karin Heiler aus Neckargerach, die im vergangenen Jahr das Amt der Chorsprecherin von ihrer langjährigen Vorgängerin Heiderose Wieder übernommen hat. Heiler singt seit 1984 im Festspielchor und dirigiert in ihrer Freizeit die "Neckargeracher Musikanten". "Ich habe dieselbe Klasse am Eberbacher HSG besucht wie Guido Rumstadts Schwester Almut", erzählt sie. "Ich war öfter bei Rumstadts zu Besuch, und einmal, beim Mittagessen, da wurde ich gefragt, ob ich nicht in Zwingenberg mitsingen wolle." "Inzwischen hat sich natürlich vieles verändert, alles ist viel professioneller geworden", sagt Heiler. Zum Beispiel die ausgefeilte Lichttechnik. "Ganz am Anfang hat mein Bruder vom Balkon des Forsthauses aus im Freischütz die Agathe mit dem Spot verfolgt", erinnert sie sich.

"Toll" findet sie, dass in diesem Jahr dank des Castings mit Intendant Rainer Roos im Frühjahr auch wieder ein paar junge Stimmen für den Opernchor gewonnen werden konnten. Noah Schleihauf aus Neckargerach zum Beispiel. Er ist mit seinen 16 Jahren der jüngste Sänger im Festspielchor. Noah bewarb sich mit Bassstimme und Gitarre beim Casting und: "Ich wurde gleich genommen." Obwohl er privat eher auf Hardrock steht, singt er sowohl im Musical als auch in der Oper mit. "Ich interessiere mich schon immer für alle Arten von Musik", berichtet Noah. Dazu hat sicher die Tatsache beigetragen, dass er seit seinem sechsten Lebensjahr Stammgast bei den Schlossfestspielen ist. "Es macht unheimlich viel Spaß, Teil einer so großen Produktion sein zu dürfen."

Da Noahs Mama Nadine Schleihauf als gebürtige Zwingenbergerin auch "immer schon mal auf der Bühne stehen wollte", meldete sie sich kurzerhand gemeinsam mit ihrem Sohn zum Casting an. "Ich habe noch nie irgendwo mitgesungen", bekennt sie, "nur unter der Dusche." Trotzdem erhielt sie gleich beim ersten Anlauf den Zuschlag fürs Mitsingen im Chor. "Es ist alles so spannend, was man hier mitbekommt, und so aufregend mitzuerleben, wie die Szenen entstehen."

Erstmals dabei ist auch Lena Seidel. Sie nimmt sogar den Weg aus Weinheim in Kauf, um im Festspielchor dabei zu sein. "Eigentlich ist ja das Musical meine Welt", sagt die ausgebildete Musical-Darstellerin. "Ich wollte aber die Gelegenheit wahrnehmen, auch mal in die Oper reinzuschnuppern und bin sehr positiv überrascht."

Bei Katja Neubehler aus Mosbach steht nach einer klassischen Gesangsausbildung eher die Oper im Vordergrund. Doch da sie schon immer auch mal in einem Musical singen wollte, ist sie wie Seidel in beiden großen Produktionen der 37. Spielzeit anzutreffen.

Werden sie alle auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie sein? "Ja klar" - da sind auch nicht die leisten Zweifel zu vernehmen.