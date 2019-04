Die Werkzeugmaschinenfabrik "Zuse Hüller Hille" in Mosbach-Diedesheim. Archiv-Foto: Schattauer

Mosbach/Heidelberg. (dbe) Der Mosbacher Maschinenbauer Zuse Hüller Hille ist in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Wie die IG Metall Heidelberg am Donnerstag mitteile, sei Insolvenz am Insolvenzgericht Mosbach beantragt worden. Nach Aussage der Gewerkschaft kam der Antrag nicht aus dem Unternehmen selbst, sondern von außen. Ein Insolvenzantrag kann als Eigenantrag eines Unternehmens oder als Fremdantrag eines Gläubigers gestellt werden. Laut IG Metall kann sich das Unternehmen nun dazu äußern, dann wird das Insolvenzgericht Mosbach einen Insolvenzverwalter bestimmen.

Zuse Hüller Hille zahlt nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Uwe Wolf seit Februar teilweise keine Löhne mehr, auch die Krankenkassenbeiträge für die Mitarbeiter werden zum Teil nicht mehr übernommen. Laut Wolf lässt ein asiatischer Investor, der 2016 unter großen Hoffnungen bei dem Maschinenbauer eingestiegen war, den Produktionsstandort hängen: „Wir bluten hier aus“, sagte Wolf der RNZ. Der Betriebsrat und die IG Metall vermuten, dass der Investor in Asien eine Fabrik mit einer ähnlichen Produktion aufbaut und durch undurchsichtige Firmengeflechte Profit gemacht hat. Die Mutterfirma des Investors hatte laut Wolf in Singapur bereits Insolvenz beantragt.