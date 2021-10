Neckarelz. (cao) Ruhe. Die genießt Dr. Rainer Schulz im Moment besonders. "Es ist wie im Paradies, seitdem der Hardhofweg gesperrt ist", sagt der Sprecher der Interessengemeinschaft Waldsteige (IGW). Seit Jahren setzen sich Schulz und seine Mitstreiter gegen den Verkehrslärm vor ihrer Haustür zur Wehr, schickten bereits 2008 eine Petition mit mehr als 100 Unterschriften an Verwaltung und Gemeinderat: mit der Aufforderung, "uns Anlieger der Waldsteige zu schützen". Am besten durch ein Tempolimit von 30 km/h.

Bisher ist ihr Wunsch nicht erfüllt worden. Jedenfalls nicht in Gänze. Im Frühjahr 2021 reduzierte die Stadtverwaltung die Geschwindigkeitsbegrenzung um 10 km/h von Tempo 50 auf 40. Aber "die Verkehrssituation ist leider immer noch äußerst angespannt", schrieb die IGW im Juli in einem Brief an Gemeinderat und Oberbürgermeister Michael Jann. Im Gespräch mit der RNZ berichtete Schulz damals von hoher Lärmbelästigung durch anfahrende Autos am Hang, einer durchschnittlichen Verkehrsbelastung von 9000 Fahrzeugen pro Tag, von vielen, "die sich nicht ans Tempolimit halten" und "von Krach durchbrochenen Nächten". Ohne Blitzer würde das neue Tempolimit von "so manchen" nicht eingehalten werden.

Die Stadtverwaltung reagierte auf den Brief und organisierte ein Treffen mit Polizei, Ordnungsamt, IGW und Bürgermeister Michael Keilbach. Dieser Tage fand es statt, und "wir haben uns auf den nächsten Schritt geeinigt", berichtet Schulz zufrieden. Man sei sich einig gewesen, dass die Verkehrsbelastung in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

"2014/15 waren es um die 4000 Autos in 24 Stunden, mittlerweile sind es nach unseren Messungen mehr als doppelt so viele", betont der IGW-Sprecher. "Durch die Baustellen auf der B27 in den letzten Jahren hat sich der Verkehr über die Waldsteige neue Wege gesucht – und ist nie wieder richtig zurückgegangen." Mit Blick auf die Bauarbeiten zwischen Kistnerstraße und Amthausstraße "ist die Sperrung des Hardhofwegs ein Segen", betont Schulz.

Wenn diese aufgehoben wird (voraussichtlich im Frühjahr 2022, wir berichteten), soll es eine neue Verkehrszählung an der Waldsteige geben. Sofern es das Ergebnis dann hergibt, soll ein Lärmgutachten folgen. "Ansonsten sieht die Stadt keine Grundlage für eine erneute Temporeduzierung", sagt Schulz.

Das bestätigt auch Bürgermeister Keilbach. "Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt." Die Stadt habe bereits ein neues Gerät für Verkehrszählungen bestellt, "das nicht nur die Anzahl der Fahrzeuge erfasst, sondern auch registriert, um welche Art von Fahrzeugen es sich handelt". Je besser die Daten seien, desto genauer könne das Lärmgutachten berechnet werden. Die Chance auf Tempo 30 an der Waldsteige rückt damit ein gutes Stückchen näher.