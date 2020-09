Die Türen der Musikschule Mosbach bleiben in und für Schefflenz geöffnet. Der Gemeinderat diskutierte am Montagabend kontrovers über den Verbleib in dem Verein. In geheimer Abstimmung wurde dafür entschieden. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Eine Enthaltung, fünf Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen. Dieses Ergebnis sorgte nach der kontroversen Diskussion im Schefflenzer Gemeinderat am Montagabend erst für einen kollektiven Seufzer der Erleichterung, dann für Szenenapplaus. Denn die Gemeinderäte mussten am Montag entscheiden, ob die Gemeinde Schefflenz auch weiterhin Mitglied der Musikschule Mosbach sein soll. Die Entscheidung dafür fiel knapp aus.

Das Thema warf seinen Schatten voraus: Schon in der Bürgerfragestunde suchte ein Bürger das Gespräch mit Verwaltung und Gemeinderat, trug Argumente für den Verbleib in dem interkommunalen Verein vor. "Welche freiwilligen Leistungen stehen denn noch auf dem Prüfstand?", wollte er wissen. "Bitte machen Sie sich Gedanken, wo denn ohne die Musikschule die kulturelle Förderung für Kinder und Jugendliche noch möglich ist. Es ist auch ein Wert!"

Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Gemeinderat in Schefflenz mit der Mitgliedschaft in der Musikschule befasst. Damals votierte der Rat für den Verbleib. "Leider haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserer Gemeinde so drastisch verschlechtert, dass sämtliche freiwillige Leistungen auf den Prüfstand zu stellen sind", führte Rainer Houck aus. 32.421 Euro überweist die Gemeinde jährlich an die Musikschule Mosbach. "Die Musikschule bietet ein hochwertiges Angebot", positionierte sich Houck gleich für den Verbleib in der Musikschule.

Schulleiter Martin Daab stellte in einem kurzen Statement dar, was sich seit den Diskussionen im Jahr 2018 in Schefflenz getan hat: Die Zahl der Schüler und Angebote wurde gesteigert. 107 Schüler (teilweise belegen sie mehrere Angebote) zählt die Musikschule in Schefflenz. Viele davon in den nach 2018 neu aufgenommenen Angeboten "Jekiss" (Jedem Kind seine Stimme), es gibt auch weitere Interessensbekundungen von Schulen.

Hintergrund Diese Entscheidungen standen im Gemeinderat noch an Die Diskussion über den Verbleib in der Musikschule dominierte die Sitzung des Schefflenzer Gemeinderats am Montagabend. Aber auch andere Entscheidungen standen an. Zum Beispiel wird die Gemeinde Schefflenz die Nahwärmezentrale rund um Schefflenz-Halle, Schefflenzschule und Kindergarten [+] Lesen Sie mehr Diese Entscheidungen standen im Gemeinderat noch an Die Diskussion über den Verbleib in der Musikschule dominierte die Sitzung des Schefflenzer Gemeinderats am Montagabend. Aber auch andere Entscheidungen standen an. Zum Beispiel wird die Gemeinde Schefflenz die Nahwärmezentrale rund um Schefflenz-Halle, Schefflenzschule und Kindergarten "Sonnenschein" in Unterschefflenz und auch die Erweiterung des Kindergartens "Gernegroß" weiter verfolgen. Auch die Sanierung der Umkleiden im Schefflenzer Freibad soll nun doch angegangen werden. Im Gemeindeverwaltungsverband Billigheim/Schefflenz wird die Zusammenarbeit der beiden Kommunen organisiert. Den Vorsitz hat die Gemeinde Schefflenz inne. In der jüngsten Sitzung des Verbands beantragten Billigheimer Mitglieder, den Vorsitz nach Billigheim zu verlagern. In der Sitzung selbst konnte darüber wegen der Geschäftsordnung aber nicht entschieden werden. Der Gemeinderat Schefflenz musste nun die Richtung vorgeben, wie die Vertreter in der nächsten Verbandsversammlung abstimmen. Einstimmig sprachen sich die Räte gegen die Verlagerung des Vorsitzes nach Billigheim aus. "Damit machen wir sehr deutlich, dass wir dieses Ansinnen nicht unterstützen können", kommentierte Bürgermeister Rainer Houck. Etwas mehr zu besprechen gab es bei dem Erlass einer Allgemeinverfügung zum Verbot von Feuerwerken an Silvester. Diese Anregung kam aus der Mitte des Gemeinderats. Eigentlich gilt schon von Rechts wegen her ein Verbot von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Altersheimen und brandempfindlichen Gebäuden wie Scheunen oder Fachwerkhäusern. Gerade an gewissen "Hotspots" (wie zum Beispiel dem Kreisel in Unterschefflenz) sei es aber immer wieder zu Problemen gekommen. Zusätzlich zu dem ohnehin geltenden Verbot will nun die Gemeinde eine Polizeiverfügung erlassen. Diese betrifft die gesamte bebaute Ortslage von Schefflenz (also alle Ortsteile) und die Feuerwerkskörper der Kategorie 2. Darunter fallen beispielsweise Batterien, Knallfrösche, Knallkörper, Baby-Raketen, Feuertöpfe, Fontänen, Doppelschläge oder Pyrodrifter. Die Gemeinderäte gaben der Verwaltung aber den Auftrag mit, den Plan übersichtlicher zu gestalten. Für Verstöße kann die Gemeinde Bußgelder von bis zu 50.000 Euro erheben. Raketen sind insofern erlaubt, soweit sie nicht schon durch das ohnehin geltende Recht (Abstand zu Fachwerkhäusern, Altenheimen, usw.) verboten sind. "Nach unserer Verordnung ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 in den Orten verboten. Im Außenbereich ist es zulässig, soweit es nicht durch das ohnehin geltende Recht verboten ist", versuchte Rainer Houck, Klarheit zu schaffen. "Es sind also zwei Verbotsgrundlagen abzuprüfen, wenn man das Feuerzeug in die Hand nimmt." Dem Vorschlag stimmten die Räte so zu. (stk)

[-] Weniger anzeigen

"Mir ist bekannt, dass Ihre finanziellen Sorgen größer geworden sind. Das möchte ich auch nicht klein reden. Aber auch die Bedeutung der Musikschule für Schefflenz ist größer geworden", meinte Daab. "Bitte erhalten Sie dieses wertvolle und wichtige Angebot für ihre Kindergärten und Schulen, ihre Kinder und Jugendlichen", lautete sein eindringlicher Appell.

Die Schefflenzer Gemeinderäte wollten sich umfassend informieren, bevor sie entscheiden. An- und Abmeldezahlen, die Situation durch Corona und auch der Verdienst eines Musiklehrers waren für sie von Interesse. Friederike Werling war die erste, die sich deutlich positionierte. "Vor zwei Jahren lautete die Frage ,wollen wir uns das leisten?’. Heute ist es ,können wir uns das leisten?’." Für sie sei musikalische Bildung kein Luxus, sondern eine tragende Säule der Bildungslandschaft vor Ort. Zudem würde der Austritt aus der Musikschule finanziell kaum Auswirkungen haben. "Da geht es um ganz andere Summen."

Denn in diesem Jahr ist ein Minus von 72.000 Euro im Gesamthaushalt veranschlagt, für 2021 stehen minus 600.000 Euro im Plan. "Wenn wir austreten, verlieren wir dieses wertvolle Angebot. Ich finde, das können wir nicht zulassen." Eine Sicht, der sich Lutz Tscharf, Edgar Kunzmann, Gero Wohlmann und Klaus Markert anschlossen.

Auch Hermann Rüger ließ in der Diskussion schnell seinen Standpunkt erkennen: "Es tut mir leid Herr Daab, wir haben das Geld nicht!" Kosten für freiwillige Leistungen müsse die Gemeinde durch Steuererhöhungen erwirtschaften. "Da will ich doch mal hören, ob Sie dann auch applaudieren, wenn die Grundsteuer höher wird", sagte Rüger in Richtung Zuhörer. Sacettin Bakan betonte: "Vom Schwimmbad haben mehr Leute was", meinte er. "Wir haben kein Geld und können uns diese 32.000 Euro nicht leisten."

Gero Wohlmann betonte, dass die Musikschule 2018 den Auftrag bekommen habe, sich zu bewegen, mehr Angebote zu schaffen. "Das ist auch passiert. In einer Leistungsgesellschaft passt es für mich nicht zusammen, dass sie nun auf den Deckel bekommen sollen. Es geht hier um ein langfristiges Engagement." Hardy Schwalb sagte: "An der Situation von vor zwei Jahren hat sich nichts geändert. Es ist nur schlimmer geworden." Er sprach sich dafür aus, das Engagement zu beenden. Melanie Klingmann erinnerte an die Haushaltsberatungen zu Beginn des Jahres. "Da diskutierten wir über Mitgliedsbeiträge in Höhe von 100 Euro. In dieser Relation sind 32.000 Euro viel." Niemand wisse, wie sich die Haushaltssituation weiter entwickelt. "Das sollte man auch bedenken", so Klingmann.

Hardy Schwalb beantragte eine geheime Abstimmung. Friederike Werling wollte das kommentieren. "Ich bin der Meinung, die Bürger haben ein Recht, zu wissen, wer wie abstimmt", sagte sie. Die Gemeindeordnung sieht aber vor, dass geheim abgestimmt werden muss, sobald ein Gemeinderat das möchte. Als Kämmerin Katrin Weimer die Stimmen auszählte, herrschte angespannte Stille in der Roedderhalle. "Ich stimme dem Austritt aus der Musikschule zu / nicht zu", stand auf dem Stimmzettel. "Eine Enthaltung, fünf Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen", teilte Katrin Weimer mit. Kollektiver Seufzer, Applaus. "Es darf eigentlich keine Beifalls- oder Missfallensbekundungen in einer Gemeinderatssitzung geben", sagte Houck. "Auch, wenn ich Ihre Freude verstehen kann."