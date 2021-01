Seckach/Schefflenz/Billigheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden. Heute stellt Schulleiter Markus Hebestreit die Schefflenztalschule mit den Standorten Schefflenz, Billigheim und Seckach vor.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Eine Schule, drei Standorte: Orientierungsstufe Klasse 5/6 jeweils in Billigheim und Seckach, ab Klasse 7 zentral in Schefflenz. Bestens vernetzt und verwurzelt an allen drei Standorten. Berufsorientierung von Beginn an im Blick, verbunden mit der Förderung personaler und sozialer Kompetenzen. Schulsozialarbeit an allen drei Standorten.

Schulleiter Markus Hebestreit. ​

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Offene Ganztagsschule mit rhythmisiertem Tagesablauf, individuelle Lernzeiten, Mensa mit täglich frisch zubereiteten Speisen. Individuelle Förderung in allen Klassen. Berufsorientierung im Fokus: Sozialpraktikum und Profil-AC in Klasse 7, Betriebspraktika in Klassen 8, 9 und 10, Praxiswoche Berufsschule in Klasse 8, Berufsberatung und Bewerbertraining mit der Agentur für Arbeit in der Schule, Präventionsprojekte in Zusammenarbeit mit Polizei und Landesmedienzentrum.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Kooperationen mit Ausbildungspartnern, u.a. Handwerksbetriebe verschiedener Fachrichtungen vor Ort, Johannes-Diakonie Mosbach, Bundesagentur für Arbeit, Kooperationsprojekt KooBo mit Augusta-Bender- und Gewerbeschule Mosbach.

Hintergrund Schefflenztalschule Grund- und Werkrealschule > Kontakt: Oberer Herrlichweg 25, 74850 Schefflenz, (0 62 93) 9 55 95, poststelle@schefflenz.schule.bwl.de. > Schulleiter: Markus [+] Lesen Sie mehr Schefflenztalschule Grund- und Werkrealschule > Kontakt: Oberer Herrlichweg 25, 74850 Schefflenz, (0 62 93) 9 55 95, poststelle@schefflenz.schule.bwl.de. > Schulleiter: Markus Hebestreit > Schüler- und Lehrerzahl: Verbundschule (Grund- u. Werkrealschule): Schüler gesamt: 203, davon 76 in der Grundschule, 127 an der Werkrealschule, von diesen 18 am Standort Billigheim und 13 am Standort Seckach, Lehrer insgesamt 16. > Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10, mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10. > Anmeldung: Standort Billigheim, Schulstr. 30, Tel.: (0 62 65) 5 53; Standort Seckach, Schulstr. 5, Tel.: (0 62 92) 16 42.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Schülerinnen und Schüler, die ihre Interessen und Fähigkeiten im praxisorientierten Lernen entfalten und entwickeln möchten. Kinder, denen das Lernen an lebensnahen Sachverhalten liegt und die neugierig auf vielfältige Erfahrungen im schulischen und außerschulischen Lernen sind.