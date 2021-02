Haßmersheim. (stk) Aufgrund der Coronapandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Hier antwortet für die Friedrich-Heuß-Gemeinschaftsschule Haßmersheim Schulleiterin Kerstin Neunecker-Weis (kl.Foto).

Was macht Ihre Schule so besonders?

Das gemeinsame Lernen auf unterschiedlichen Niveaus in einer Lerngemeinschaft ist unserer wichtigstes Lernprinzip: Eine Schule – drei mögliche Abschlüsse. Schülerinnen und Schüler arbeiten nach einem Input an dem Unterrichtsstoff auf dem Leistungsniveau, das ihren Kompetenzen in dem jeweiligen Fach entspricht. Dies kann in den unterschiedlichen Fächern variieren, so dass Schülerinnen und Schüler individuell nach ihren Fähigkeiten Erfolge erleben – getreu unserem Motto: Wir leben Erfolg!

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Neben dem Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaus ist ein weiteres wichtiges Prinzip unserer Schule die Beratung/Kommunikation. In regelmäßigen Coachings durch die Klassenlehrkräfte lernen die Schüler, ihr Lernen zu reflektieren und setzen sich Ziele. Unser Lerntagebuch ermöglicht die ständige Kommunikation mit den Eltern. Zweimal jährlich werden in Lernentwicklungsgesprächen die Lernerfolge der Schüler zusammen mit den Eltern und Schülern besprochen.

Welche Kooperationen und/oder Spezialisierungen gibt es?

Unser Unterrichtstag besteht von Montag bis Mittwoch aus Ganztagesunterricht, donnerstags und freitags ist nur am Vormittag Pflichtunterricht. Donnerstagnachmittags ist ein freiwilliger Angebotsnachmittag. Zudem werden regelmäßig Vorträge und Infotage mit außerschulischen Experten/Kooperationspartnern angeboten. Hierbei gibt es Einblicke in verschiedenartige Unternehmensbereiche, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Natürlich gehört auch das Ausüben von Praktika hinzu.

Welche Schüler sind bei Ihnen richtig?

Alle! Seit dem Jahr 2019 legen die Schülerinnen und Schüler neben dem Hauptschulabschluss auch erfolgreich den Realschulabschluss ab. Schülerinnen und Schüler, die auf dem gymnasialen Niveau arbeiten, wechseln nach Klasse 10 meist auf eines unserer Kooperationsgymnasien nach Mosbach.

Schulleiterin Kerstin Neunecker-Weis. Foto: rnz