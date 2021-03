Vor fast 200 Jahren zogen die Förster in die ehemalige Wasserburg in Schwarzach ein. In den Jahrhunderten zuvor wechselte die Anlage mehrfach den Besitzer. Im 30-jährigen Krieg soll ein einziger Kanonenschuss von der Burg abgefeuert worden sein. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Schwarzach. "Die Burg hat alle Kriege und sämtliche Forstreformen heil überstanden", fasst Dietmar Hellmann die "bewegte Geschichte" der einstigen Königsburg Schwarzach zusammen. Er muss es wissen, denn seit 1993 lebt und arbeitet er hier. Die Arbeit im historischen Ambiente empfindet der Chef der Forstbetriebsleitung jeden Tag aufs Neue als ein Privileg. Es passe absolut, dass Förster seit 1830 in der ehemaligen Burg präsent sind: "Für mich hat Waldwirtschaft viel mit Geschichte zu tun. Nachhaltigkeit ist nichts Kurzfristiges. Wenn das in einem historischen Gebäude stattfindet, gibt es einen inneren Bezug." Etwas Stolz schwingt ebenfalls mit. Denn das Schwarzacher "Forstamt" ist eines der letzten seiner Art. Zogen doch viele historische Forsthäuser mittlerweile in moderne Gebäude um.

"Die Ursprünge der Burg Schwarzach lassen sich bis in die Stauferzeit zurückverfolgen", weiß Dr. Rüdiger Lenz, der als (ehemaliger) Leiter des Eberbacher Stadtarchivs viel über die Anlage geforscht und publiziert hat. Die "staufische Königsburg" sollte helfen, das Reichsterritorium zu sichern. Verwaltet wurde sie von einem königlichen Beamten, der in Bad Wimpfen saß. Mit dem Ende der Staufer fiel das Gebiet des Kleinen Odenwalds wieder an den früheren Eigentümer zurück, das Wormser Hochstift. Urkundlich erwähnt wird die Schwarzacher Burg allerdings erst 1325. Damals gehörte sie den Herren von Weinsberg. Bis heute ist am Bogen, der zum Keller führt, die eingemeißelte Jahreszahl 1325 zu lesen.

Da die Schwarzacher Burg zwischen den beiden Ortsteilen ungeschützt in einer Ebene liegt, verfügte sie über zwei Wassergräben und vier Ecktürme. Ob die Gräben allerdings immer komplett gefüllt waren, daran zweifelt Hellmann. So viel Wasser führe der Schwarzbach gar nicht das ganze Jahr über. Klar ist dagegen, dass von den vier alten Türmen bis heute noch drei zu erkennen sind. Einer ist sogar komplett erhalten. Auf einem weiteren Turmstumpf prangt eine Magnolie. Dort, wo heute die steinerne Brücke steht, befand sich eine hölzerne Zugbrücke, die an zwei Wachgebäuden vorbei auf den Burghof führte.

Als die Burg 1419 in den Besitz der Kurpfalz kam, wurde sie weiter an niederadlige Geschlechter verlehnt. Im 30-jährigen Krieg, so hat es Hellmann erfahren, soll ein einziger Kanonenschuss von der Burg abgefeuert worden sein, der auch noch einen Menschen tötete. Ab 1663 wurde die Anlage zum Dienstsitz eines kurpfälzischen Unterbeamten, des "Kellers zu Schwarzach und Minneburg". Die Keller aus der Familie Graeff bestimmten hier zwischen 1697 und 1781 und bildeten somit eine Art Beamtendynastie. Nach Auflösung der Kurpfalz war die Burg noch einige Jahre Sitz des neu entstandenen badischen Amtes Neckarschwarzach, dann zogen die Förster ein.

Das Areal veränderte sich im späten 18. Jahrhundert grundlegend. Ab 1789 verfüllte man die Wassergräben größtenteils. Die Vorburg mit der Ziehbrücke wurde durch einen klassizistischen Bau mit schmucker Steinbrücke ersetzt, der bis heute das Bild der Anlage prägt. Im Hof dahinter, wo einst das eigentliche Burggebäude stand, errichtete man Stallungen, eine Scheune und Remise, zudem Schweinekoben. Hier überlebte auch ein alter Eckturm. Erreichbar war der durch eine Mauer geschützte Hof nun bequem durch eine neue Zufahrt.

"Seit 1830 gibt es hier Namen von ersten Forstamtsleitern", kommt Hellmann auf die "grüne Geschichte" der Burg zu sprechen. 1834 zog das Großherzoglich Badische Hauptforstamt ein. Zu dessen frühen Leitern zählt Ferdinand von Schilling. "Das war die Zeit, in der viele Waldwege entstanden", beschreibt der "Nachfolger" eine große Aufgabe des 19. Jahrhunderts.

Für Dietmar Hellmann, der zuvor als Referent am Umweltministerium gearbeitet hatte, sprachen zwei Gründe für Schwarzach: "Es gab hier eine Dienstwohnung für den Forstamtsleiter und eine forstliche Ausbildungsstätte mit Fortbildungsbetrieb." Leise war es zu Beginn der 1990er-Jahre allerdings nicht gerade: "Als ich herkam, gab es hier 150 Störche, wie das geklappert hat!" Tatsächlich war die Burg zwischen 1982 und 1998 Standort einer landesweit einmaligen Zuchtstation. Der Deutsche Bund für Vogelschutz (DBV), heute: Naturschutzbund Deutschland (Nabu), arbeitete hier zusammen mit dem Land: "Es war ein genialer Ansatz: Gemeinden, die an einer Wiesen-Renaturierung interessiert waren, bekamen einen Storch auf die Wiese", lobt Hellmann rückblickend. Begonnen mit 18 Störchen, konnte man bis zum Ende des Projekts 450 Tiere in die Freiheit entlassen.

Auch wenn das stattliche Hauptgebäude ursprünglich als Wohnhaus und Forstbüro konzipiert war, mittlerweile ist auch Hellmann ausgezogen. "Unter Ausreizen aller Möglichkeiten haben wir Platz für alle benötigten Mitarbeiter geschaffen", erklärt Hellmann. Salon, Wohnzimmer und Vorratskammer, aber auch die Schlafstuben und Küche sind längst in Büros und Besprechungszimmer umgewandelt. Immerhin sorgen die alten Steinböden und viele weitere historische Details für eine besondere Aura. So steht etwa im Bücherregal eine gut mannshohe Grabplatte, die man aus Neunkirchen hierher brachte. Sie erinnert an die 1599 gestorbene Barbara Fräulein zu Winneberg, die geschichtlich mit der Burg verortbar ist.

Apropos gute Geister: Hellmann will nur solche fühlen. Allerdings gibt es in der Überlieferung zwei eher düstere Geschichten, von denen Willibald Reichwein bereits 1961 in der "Badischen Heimat" berichtet. Friedrich Ottos Sage "Der Ritter von Schwarzach" handelt von der unheilvollen Macht der Wasserwesen, die nicht nur eine Tochter, sondern auch deren Vater, den Titelhelden, ins Verderben, will sagen in ein nasses Grab führen. Von verschmähter Liebe und einer schändlichen List handelt eine weitere Sage. Demnach lockte ein Ritter "aus einer benachbarten Waldburg" die neun Töchter eines alten erblindeten Ritters ins Verderben. In der "kalten Klinge" lauerte er ihnen auf und meuchelte alle neune. Nicht nur der unglückliche Vater starb bald aus Kummer und Gram, auch den Mörder plagte später das Gewissen und er versuchte, seine Tat zu sühnen, indem er ein Kloster stiftete – und die Leichname der ermordeten Jungfrauen in geweihter Erde begraben ließ.

Was die Schwarzacher Erde noch erzählen könnte, bleibt eine Zukunftsaufgabe. Denn archäologische Grabungen gab es bislang keine. Allerdings stießen Arbeiter im Rahmen der Umbauten auf einen alten Kanal und Fundamente der alten Burg im Bereich der Stallungen.

Heute leben hier zahlreiche Jagdhunde, die ihre Herrchen und Frauchen ins Büro begleiten. Zudem grasen zwei Ziegenböcke auf der Wiese. Früher gehörten Stallungen für zwei Pferde und drei Kühe mit dazu. Denn die Förster lebten recht autark, betrieben "nebenbei" meist eine kleine Landwirtschaft und einen Garten. Als letzter Forstamtsleiter ritt Günter Sprossmann 1958 auf einem Dienstpferd in den Wald. Heute lenkt Hellmann einen elektronischen Dienstwagen über die Waldwege. Großen Respekt hat der "Burgherr" vor den Erbauern der Anlage. Die Grundmauern überdauern seit dem 13. Jahrhundert im eher feuchten Untergrund. Als Sohn eines Maurermeisters weiß Hellmann, wovon er spricht. Er arbeitete schon auf mancher Baustelle. Apropos Baustelle. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten auf der Burg eine Zeit lang Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Wozu man einige Zwischenwände errichtete.

"Wir haben gute Aussichten", schaut Dietmar Hellmann optimistisch in die Zukunft. Denn die letzten Forstreform von 2020 werde über Jahre gültig sein.