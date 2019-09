Waldbrunn-Waldkatzenbach. (pol/rl) Bauarbeiten führten möglicherweise am Montagmittag gegen 13 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Freiherr-von-Drais-Straße. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 13 Uhr per Notruf darüber informiert, dass aus dem Dachstuhl des leerstehenden Wohnhauses Flammen schlagen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Waldbrunn und Eberbach rückten mit 65 Feuerwehrleuten an und hatten den Brand gegen 14 Uhr unter Kontrolle.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, ob Bauarbeiten, welche kurz vor Brandausbruch in dem Haus durchgeführt wurden, zu dem Feuer geführt haben. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.