Waldbrunn-Strümpfelbrunn. (pol/rl) Seit Freitagvormittag wurde ein älterer Mann aus Strümpfelbrunn vermisst. Er war zu Besuch bei Bekannten und hatte gegen 10 Uhr die häusliche Umgebung verlassen. Die Polizei befürchtete, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Am Samstagabend meldete die Polizei dann, dass der Vermisste wieder da ist. Bekannte hatten ihn am Samstag im Bereich Heppenheim gefunden. Er ist wohlauf und nun wieder in Waldbrunn. Bei der Suche nach dem Vermissten war am Samstagmorgen im Bereich Waldbrunn auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Update: Samstag, 5. Juni 2021, 23.45 Uhr