Bürgermeister Markus Haas (r.) und Ortsvorsteher Lothar Reinhard nahmen mit Sylvia Wandrey die erste DHL-Packstation auf dem Winterhauch in Betrieb. Foto: Hofherr

Strümpfelbrunn. (hof) Das Logistikunternehmen "DHL Paket" erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. Station Nummer 164 mit 83 Fächern wurde dieser Tage in Strümpfelbrunn in der Waldkatzenbacher Straße von Bürgermeister Markus Haas und Ortsvorsteher Lothar Reinhard eingeweiht. "Die Packstation ermöglicht, Pakete rund um die Uhr zu versenden und zu empfangen, was besonders jungen Menschen und Arbeitenden im Schichtdienst entgegenkommt”, freut sich Haas.

Sylvia Wandrey, die in ihrem Laden "Sylvias Schreibwaren-Geschenke" eine der ältesten Postagenturen im Neckar-Odenwald-Kreis betreibt, sieht die Packstation als Ergänzung ihres Angebots in der Postfiliale außerhalb der Öffnungszeiten. Sie freue sich weiterhin über jeden Kunden, der die Postfiliale in ihrem Geschäft mit Geschenkartikeln und Schreibwaren besuche.

"Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden", ließ Wandrey Gemeindeoberhaupt und Ortsvorsteher wissen. Für viele DHL-Kunden sei eine Packstation ein fester Bestandteil des Online-Einkaufs, erklärt die DHL-Partnerin weiter. Vor der Nutzung des kostenlosen Packstation-Services müsse sich der Kunde lediglich unter www.dhl.de/packstation anmelden, erfuhren Haas und Reinhard. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, erläutert Wandrey. Für den Versand von Päckchen und Paketen an der Packstation sei keine vorherige Registrierung erforderlich.

DHL stellt bundesweit rund 8200 Packstationen, deren Standorte online abgerufen werden können. Bis Ende 2023 will das Logistikunternehmen insgesamt rund 15.000 dieser Stationen betreiben. Neben den zusätzlichen Packstationen sollen weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops den Service verbessern.