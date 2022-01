Ein Blick in die Maschinenproduktion in Waldbrunn. Foto: Mosca GmbH/Christoph Baumann

Waldbrunn. (pm/cao) Große Herausforderungen und große Projekte: Zum Jahresbeginn zieht die Mosca GmbH Bilanz für 2021. Mit einer internen Umstrukturierung, zwei neuen Tochtergesellschaften sowie der Akquise der spanischen Movitec Wrapping Systems SL stellt das Waldbrunner Unternehmen die Weichen auf Zukunft und blickt optimistisch nach vorne.

"2021 hat uns vor gleich zwei globale Herausforderungen gestellt: die Corona-Pandemie und eine weltweite Rohstoffknappheit", sagt Geschäftsführer Timo Mosca im Rückblick. Ein turbulenter Weltmarkt, schwankende Lieferketten und unerwartet hohe Auftragsvolumen hätten gerade im Kunststoffbereich zu Engpässen geführt. "Das Jahr hat in dieser Hinsicht deutlich gezeigt, wie volatil und empfindlich die globalisierte Wirtschaft ist", so Timo Mosca weiter. "Aber eben auch, wie flexibel und anpassungsfähig Menschen und Unternehmen im Angesicht von Krisen sein können."

Das bewiesen im vergangenen Jahr auch die Waldbrunner: Trotz der großen Herausforderungen investierte Mosca 2021 in die Zukunft. Dazu gehörte neben der Umstrukturierung des Unternehmens in mehrere Gesellschaften auch die Einführung von SAP für mehr Digitalisierung. Mit zwei neuen Tochtergesellschaften stellte sich Mosca zudem in Indien und Benelux neu auf und erschloss mit der Akquisition des spanischen Unternehmens Movitec Wrapping Systems mit Sitz in Alcoletge (Katalonien) den neuen Geschäftsbereich Stretchwickeln.

"Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit ganzheitlichen Lösungen zur Transportsicherung zu unterstützen", betont Geschäftsführerin Simone Mosca. "Mit der Kombination aus Stretchwicklung und Umreifung erhalten sie maximalen Produktschutz und stabile Transportsicherung bei minimalem Materialverbrauch." Davon profitierten besonders empfindliche Güter wie Lebensmittel, die auf Paletten gestapelt und vor Nässe und Schmutz geschützt werden müssen.

Seit April unterstützt zudem eine neue Palettenumreifungsmaschine von Mosca insbesondere Logistikunternehmen am Ende der Verpackungslinie. Die Maschine zeichne sich durch ihre neuartige Zwei-in-Eins-Funktionalität aus: Sie könne sowohl einzelne als auch gedoppelte Paletten für den Transport sichern; zuvor seien dafür zwei individuelle Maschinen nötig gewesen. Wellpappunternehmen im Hochglanzbereich hingegen profitierten seit Mai von einer neuen Banderolierertechnologie. Die breite Banderole sichere selbst empfindlichste Produkte optimal und ohne Produktverletzungen für den Transport.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit machte Mosca 2021 große Schritte: Mit der Unterschrift der baden-württembergischen WIN-Charta machte das Unternehmen sein Nachhaltigkeitsbestreben öffentlich überprüfbar. "Es stand für uns außer Frage, auch in einem so herausfordernden Jahr an unseren Nachhaltigkeitszielen festzuhalten", betont Simone Mosca. "Dabei streben wir nicht trotz der aktuellen Krisen nach Nachhaltigkeit, sondern gerade wegen ihnen: Sie haben deutlich gezeigt, wie fatal eine späte Reaktion auf globale Herausforderungen ist."

Für dieses Engagement wurde Mosca auch von Focus Money als nachhaltigstes Unternehmen im deutschen Maschinenbau ausgezeichnet. In Waldbrunn versteht man das als zusätzlichen Ansporn: Eine neue Nachhaltigkeitsbeauftragte soll 2022 das verantwortliche unternehmerische Handeln des Mittelständers weiter vorantreiben. "Damit unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", so Simone Mosca. Neben der Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts plant das Unternehmen dieses Jahr auch verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte rund um das Firmengelände.

Mit mehreren Impfaktionen für Beschäftigte, zuletzt im Dezember, beteiligte sich Mosca darüber hinaus auch am Kampf gegen Corona. "Natürlich können wir mit solchen Aktionen nicht den Verlauf der gesamten Pandemie beeinflussen. Aber wir leisten auf diese Weise unseren kleinen Beitrag zu einem höheren Impftempo und mehr Sicherheit", so Timo Mosca.

Zwar fiel die jährliche Weihnachtsfeier coronabedingt aus, in einer virtuellen Ansprache bedankten sich die Geschäftsführenden Simone Mosca, Timo Mosca und Alfred Kugler dennoch persönlich bei ihren Mitarbeitenden. "Wir können als Team sehr stolz auf das sein, was wir in diesem turbulenten Jahr erreicht haben", betont Alfred Kugler. "Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden hätten wir die großen Herausforderungen 2021 nicht so erfolgreich meistern können. Sie sind seit inzwischen 55 Jahren essenziell für unseren Unternehmenserfolg."

Einen Großteil dieser Zeit begleiteten Franz Hamm (Ausbildung Mechanik), Ulrich Lenz (IT und Organisation), Lothar Friedel (Montage) und Thomas Stark (Montage Palettenumreifung) schon das Unternehmen: Die vier Mitarbeiter feierten 2021 ganze vierzig Jahre Betriebszugehörigkeit; 1981 hatte jeder von ihnen seine Karriere in Waldbrunn begonnen. 25 Jahre bei Mosca feierten im vergangenen Jahr Christian Schäfer (Vertrieb), Rainer Wickert (Technischer Support) und Tatjana Wiegand (Finanz- und Rechnungswesen). Zu diesen langjährigen Mitarbeitenden gestellten sich 2021 48 neue Kollegen, darunter zwölf Azubis und Studierende. "Damit sind wir gut aufgestellt für die Herausforderungen des nächsten Jahres", resümiert Simone Mosca.