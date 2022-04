Waldbrunn ist touristisch attraktiv, „die Basics stimmen bei uns“, meint Gemeindeoberhaupt Markus Haas in der RNZ-Rathausrunde. Damit das so bleibt, wird in diesem Jahr wieder einiges getan. Das größte Projekt ist der Kindercampus. Für 9,6 Millionen Euro soll die Kinderbetreuung der Schule an einem Standort auf neue Beine gestellt werden. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Waldbrunn. Im ausführlichen Gespräch mit Bürgermeister Markus Haas wird bei der Neuauflage der RNZ-Rathausrunde schnell deutlich, was in diesem Jahr in Waldbrunn ansteht und was im vergangenen Jahr – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – abgearbeitet wurde. Und natürlich wird auch beleuchtet, wo die Herausforderungen der Zukunft liegen.

Dominiert wurden die vergangenen zwei Jahre von der Corona-Pandemie. In Waldbrunn standen aber 2021 auch viele andere wichtige Themen auf der Agenda, oder?

Markus Haas hat sich für Waldbrunn dieses Jahr sehr viel vorgenommen. Foto: Stephanie Kern

Die Sanierung der Talstraße war sicher das größte Projekt im Jahr 2021. Dieses Abwasser- und Straßenbauprojekt hat sich jetzt seit dem Unwetter 2016 hingezogen – seit fünf Jahren hat die Talstraße uns also beschäftigt. Was noch fehlt, sind eine Sitzbank, ein Einweihungsfest und die Abrechnung. Auch die Friedhofskapelle in Oberdielbach und die Rathaussanierung waren Großprojekte; es fehlen jeweils noch ein paar Kleinigkeiten. Außerdem haben wir den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle an der evangelischen Kirche in Strümpfelbrunn und am Kirchenvorplatz in Angriff genommen.

In jeder Gemeinde sind Wohnraum und Gewerbeflächen ein Thema. Auch in Waldbrunn?

Wir haben im vergangenen Jahr Baugebiete in Oberdielbach, Strümpfelbrunn und Weisbach fertiggestellt, nahezu alle Plätze sind verkauft. Und wir haben sogar eine Warteliste. An unserem Gewerbegebiet spüren wir auch reges Interesse, da sind jetzt nur noch zwei Flächen frei. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir das Thema auch wieder angehen müssen: Mittelfristig müssen wir Gewerbeflächen schaffen. Dass die Post ihr Verteilzentrum hierher verlegt hat, ist sicher ein Höhepunkt. Mein Fazit: Man braucht Flächen – die sind hier vorhanden, und wir von der Verwaltung sind auch bestrebt, dass es schnell geht.

Wenn neue Flächen erschlossen und damit versiegelt werden, stellt sich ja auch die Frage nach der innerörtlichen Entwicklung. Gibt es denn viele Leerstände in den Ortsteilen? Nicht jedes Gebäude sieht ja auf den ersten Blick bewohnt aus.

Es stehen innerörtlich fast keine Gebäude leer; bei den wenigen besteht keine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer oder Erbengemeinschaften können sich nicht einigen.

Bei der Ausweisung von Baugebieten geht es ja oft um Einfamilienhäuser. Sind auch Häuser mit mehreren Wohneinheiten geplant?

Darüber hat auch der Gemeinderat schon diskutiert. Wir wollen versuchen, dass auch Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Die Gemeinde selbst kann das nicht. Wir müssen schauen, ob die Investoren mitziehen. Der Bedarf an Mietwohnungen wäre schon da, es kommen auch regelmäßig Anfragen. Leider gibt es von Investorenseite noch kein großes Interesse; ich hoffe aber, dass sich das ändert. Im Großen und Ganzen stehen wir, glaube ich, gut da: Die ärztliche Versorgung ist gesichert, es gibt Einkaufsmöglichkeiten – die Basics stimmen bei uns. Defizite sehe ich im Bereich betreutes Wohnen für Senioren und eben bei Mietwohnungen.

Was haben Sie für 2022 geplant?

Vieles! Im Moment haben wir viele eigene Themen, aber auch einige von außen. Es steht etwa die Ansiedlung des Edeka-Markts an, außerdem soll ja der Bau des Kindercampus starten.

Warum hat es so lange gedauert, bis der Kindercampus umgesetzt wird?

In zwei Worten: Bürokratie und Planung. Es sind bei einem solchen Projekt so viele Dinge zu berücksichtigen, von Brandschutz über Arbeitssicherheit bis zu den Kosten. Das macht einen manchmal mürbe, und was dabei um die Ecke kommt, ist oftmals langwierig, kostet Zeit und Nerven. Es sind auch oftmals Dinge, die man als Gemeinde nicht in der Hand hat. Und von der ersten Idee bis zur fertigen Planung ist es auch ein langer Prozess, denn ein solches Projekt erfordert Konsens und damit verbunden viele Gespräche. Aber jetzt stehen wir kurz vor dem Spatenstich. In den Osterferien zieht die Schule nach Schollbrunn um.

...in die "Linde", die schon Übergangsquartier für die Verwaltung war ...

Ja, und selbst dort brauchen wir noch Container. Die Linde haben wir als Gemeinde gekauft. Wir müssen sie zwar herrichten, aber wir können dann später die innerörtliche Entwicklung in Schollbrunn mitgestalten.

Um beim Thema Kindercampus zubleiben: Das Projekt wird voraussichtlich teurer als geplant – etwa 9,6 Millionen Euro. Warum ist es wichtig, so viel Geld in die Hand zu nehmen?

Das Thema Kinderbetreuung wird dringender und drängender. Wir sehen mit dem Campus Effekte, um besser zusammenzuarbeiten, beispielsweise beim Ganztagesangebot für den Kindergartenbereich. Wir müssen diesen Schritt gehen, auch im Hinblick auf das Ganztagesgrundschulangebot ab dem Schuljahr 2026/27. Die Kostensteigerung ist allein auf die steigenden Preise in den letzten Jahren zurückzuführen. Im Januar 2020 planten wir mit acht Mio. Euro, bei im Schnitt 17,5 Prozent Preisaufschlag sind wir jetzt bei ca. 9,6 Mio. Euro.

Und was will Waldbrunn dieses Jahr noch schaffen?

Eigentlich reicht dieses Großprojekt, aber es gibt natürlich immer was zu tun. In Strümpfelbrunn wollen wir die Hatzenbergstraße sanieren und ein Regenrückhaltebecken bauen; das wird allein 2,3 Millionen Euro kosten. In Weisbach stehen Planungen für die Friedhofsgestaltung an, und auch in Schollbrunn wollen wir in die Planungen für ein Baugebiet gehen. In Oberdielbach soll ein Teil der Ortsdurchfahrt saniert werden. Das ist zwar Landesaufgabe, aber wir als Gemeinde müssen die Wasserleitung angehen. Der Kurpark Mülben soll mit Kneipp-Anlage und Spielplatz ausgestattet werden, in Mülben wollen wir Bauplätze erschließen und einen Kanal aufdimensionieren.

Gute Nachrichten gab es im Januar: Waldbrunn kommt als Standort für ein Hotel infrage. Der Name "Dorint" ist schon gefallen. Wie glücklich sind sie, dass Waldbrunn als Standort überzeugen konnte?

Vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte: Der Kreistag hat sich im vergangenen Jahr Gedanken gemacht, wie man den Kreis touristisch weiterentwickeln könnte und ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wir als Gemeinde haben uns in diesem Zuge beworben, wie andere Kommunen auch. Es gab dann einen Vor-Ort-Termin mit der Geschäftsführung von Dorint, und da hat sich Waldbrunn als Standort herauskristallisiert. Dass Waldbrunn am Ende als einzig möglicher Standort in der Region für Dorint verblieb, sagt natürlich auch einiges aus, nämlich, dass es bei uns passt, auch touristisch. Das freut mich natürlich, wenn man das so gesagt bekommt. Aber das war bisher nur der allererste Schritt.

Also die Interessensbekundung bedeutet jetzt nicht, dass morgen die Bagger anrollen?

Nein, es kommt jetzt darauf an, einen Investor zu finden und in die Planung zu gehen. Und vor allem müssen in diesen Prozess Gemeinderat und Bürger einbezogen werden, denn Großprojekte bringen oft auch Bedenken mit sich. Um es kurzzufassen: Wir sind auf der Arbeitsebene, und es stehen noch viele Dinge im Raum.

Sie haben auch schon die Ansiedlung des Edeka-Markts in Strümpfelbrunn, in unmittelbarer Nähe zu Penny, angesprochen. Braucht Waldbrunn den Edeka überhaupt?

Das wird von vielen Bürgern regelrecht herbeigesehnt. Wir wollen die Planung in diesem Jahr abschließen. Aber bevor man dort einkaufen kann, muss noch gebaut werden. Da gibt es viele Prozesse, die man so nicht auf dem Schirm hat, die aber unheimlich viel Zeit brauchen.

Das hört sich nach einem ganz schönen Paket für 2022 an. Ist die Verwaltung dann überhaupt noch handlungsfähig?

Für Waldbrunn sind die Aufgaben sicher nicht unerheblich. Aktuell haben wir zwölf Mitarbeiter, sollten nach Plan aber 14,4 haben. Wir sind also sozusagen unterbesetzt. Hinzu kommt die Digitalisierung, die wir auch angehen müssen, und auch Corona und Flüchtlinge werden uns beschäftigen. Ja, es ist viel zu tun. Aber wir haben ein gutes Team im Rathaus, wir schaffen das.

Gas und Öl werden teurer, Deutschland will weg von der Abhängigkeit. Viele Gemeinden wollen Flächen für Windkraft ausweisen. In Waldbrunn liegt ein Projekt auf Eis. Wie stehen Sie zur Windkraft?

Das Thema wird uns in diesem Jahr wieder ins Gesicht blasen. Wir wollen uns im Gemeinderat damit beschäftigen, Kriterien festlegen und abwägen – um vorbereitet zu sein. Es gibt natürlich auch Gegner der Windkraft. Für uns als Verwaltung ist die Frage aber, ob wir es steuern wollen oder ob wir es auf uns hereinprasseln lassen.

In anderen Gemeinden sind auch Freiflächen für Fotovoltaikanlagen ein Thema. Hier auch?

Ich stehe diesen Anlagen nicht ablehnend gegenüber; in Weisbach ist auch eine geplant. Obwohl es 15 Hektar Fläche betrifft, beeinträchtigt es meiner Meinung nach nicht so sehr. Für mich sind Fotovoltaikanlagen landschaftsverträglicher als Windräder.

Was macht eigentlich der Kämmerer in Waldbrunn?

Foto: Stephanie Kern

(stk) In der Kämmerei ist er eigentlich eher aus Zufall gelandet. Mittlerweile ist Joachim Gornik aber der dienstälteste Kämmerer im Landkreis. Am 1. Februar 1990 trat er seinen Dienst bei der Gemeinde Waldbrunn an. Für den Schloßauer war die Stelle in der Nachbargemeinde ein Volltreffer – denn während seiner Ausbildung und ersten Anstellung in Großrinderfeld musste er täglich 120 Kilometer Arbeitsweg in Kauf nehmen. In Waldbrunn ist Gornik als Amtsleiter zuständig für die Finanzen, in erster Linie für die Erstellung des Haushalts, die Beantragung von Zuschüssen, die Verwaltung von Vermögen und Schulden, Gebührenkalkulationen und auch den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Nachdem er 1990 in Waldbrunn seinen Dienst antrat, wurde er 1994 Kämmerer der Gemeinde. "Manche Dinge haben sich zwangsläufig ergeben. Ich war während meiner Ausbildung hauptsächlich im Rechnungsamt und der damalige Kämmerer hat es mir so nahegebracht, dass es mir richtig Spaß gemacht hat", erzählt Joachim Gornik.

Dass die Zeiten sich geändert haben, sieht er an den heutigen Absolventen der Verwaltungsfachhochschulen in Kehl/Ludwigsburg. "Damals hatte nicht jeder einen Job bekommen, das ist heute anders. Und Rechnungswesen will kaum noch jemand machen", meint Gornik. Denn das Aufgabenspektrum sei inzwischen sehr weit gefasst: "Die Spannbreite hat deutlich zugenommen, Kämmerei ist richtiges Finanzmanagement geworden."

Spaß macht es dem Schloßauer aber trotzdem. "Sonst hätte ich mit dem Geschäft schon vor 30 Jahren aufgehört." Überhaupt wirkt Gornik wie jemand, der sich gerne in Themen reinfuchst, der sich neue Themen gerne erschließt. Ans Aufhören denkt er deshalb (noch) nicht. "Das muss man auf sich zukommen lassen." Bis 65 will er auf jeden Fall machen. Und dann? "Muss man sehen." Denn Gornik will auf keinen Fall zum alten Eisen gehören, an seinem Stuhl kleben, auch wenn er da nicht mehr hingehört. "Man muss auch sehr viel hinbekommen auf dieser Position." Die Aufgabe sei "abwechslungsreich und fordernd", vor allem aufgrund der regelmäßigen Veränderungen und Neuerungen der letzten Jahre unter anderem mit der aufwendigen Umstellung auf das neue Haushalts- und Kassenrecht.

Im Heimatort hätte Gornik übrigens nie Kämmerer sein wollen – da würde ihm der nötige Abstand fehlen. "Ich bin damals nach Waldbrunn gekommen, ohne zu wissen, dass ich so schnell Kämmerer werde." Dass es doch so gekommen ist, ist für die Gemeinde wohl ein echter Glücksfall.