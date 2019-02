Waldbrunn. (schat) Im Winterhauch kann man sich auf seinen Namensgeber eben verlassen: Während im Neckartal der Frühling schon intensiv und mit kräftiger Unterstützung der Sonne anklopft (am Sonntagnachmittag zeigte das Thermometer in Mosbach 17 Grad Celsius!), zeigt man ihm im Hohen Odenwald noch die eiskalte Schulter.

So findet sich am Katzenbuckelsee, wo RNZ-Fotograf Stefan Weindl ebenfalls am Sonntagnachmittag unterwegs war, noch reichlich Schnee und Eis, die schattige Ecke (etwa 150 Meter Luftlinie vom Gipfel des 626 Meter hohen Katzenbuckels entfernt) präsentiert sich als natürlicher "Kühlschrank", der See dementsprechend immer noch zugefroren. Vorsicht ist hier aber geboten, tragfähig dürfte die Eisschicht nicht mehr sein.

Wie lange der Kühlschrank noch funktioniert, ist offen - je höher der Sonnenstand, desto wärmer wird es auch rund um dem Katzenbuckelsee. Irgendwann gewinnt eben auch im Winterhauch der Frühling.