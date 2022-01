Ein Hotel mit überregionaler Strahlkraft, das den Tourismus in der Region neu ankurbelt, soll in Waldbrunn entstehen. Die Dorint-Gruppe hat ihr Interesse bekundet, nun muss ein Investor gefunden werden. Damit beauftragte der Gemeinderat „Volz & Partner“. Foto: Stefan Weindl

Waldbrunn. (hof) Als touristisches Ziel ist der Odenwald zwar etwas mehr als ein Geheimtipp, es gibt aber Luft nach oben. Deshalb hat der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Umwelt im März 2021 für die Erstellung eines Entwicklungsplans für einen Hotel- und Ferienpark entschieden.

Olaf Volz, Geschäftsführer von "Volz & Partner", und seine Firma arbeiten seit 33 Jahren in und an der Entwicklung von Hotels und Ferienanlagen im kommunalen Bereich. "Wir können den Erfolg nicht garantieren. Aber wenn es mit uns nicht klappt, klappt es mit niemandem", gab sich Volz damals selbstbewusst.

Nun ist zumindest ein Teilerfolg zu vermelden: Die Gemeinde Waldbrunn hat sich um den Standort eines solchen Hotels beworben – und die Kette "Dorint" ist interessiert. Den Wunsch nach Kurzreisen mit Wellnessangeboten können der Odenwald und Waldbrunn nur in geringem Maße erfüllen. Zwar verzeichnen sowohl der Neckar-Odenwald-Kreis als auch die Gemeinde Waldbrunn nach wie vor steigende Ankunfts- und Übernachtungszahlen. Von den 55.000 Übernachtungen im Jahr (vor der Corona-Pandemie) flossen nur 12.000 Euro Kurtaxe an die Gemeinde. Man kann also von rund 24.000 touristisch motivierten Übernachtungen ausgehen. Alle anderen betreffen Geschäftsreisende.

Nachdem Volz & Partner ein Profil mit konkreten Mindestanforderungen für potenzielle Flächen erstellt hatte, meldeten sich acht Städte und Gemeinden mit zehn Ideen- und Flächenvorschlägen. Die Gemeinde Waldbrunn schlug eine Fläche in der Nähe der Katzenbuckel-Therme vor. In einer Sitzung im Juni 2021 beauftragte der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr Volz & Partner mit der gezielten Betreiber- und Investorenauswahl. Zunächst sollte nach einem potenziellen Betreiber gesucht werden. In der Dorint-Gruppe, die derzeit europaweit 63 Hotels betreibt, wurde dieser schlussendlich auch gefunden.

Das Unternehmen will auf die aus der Pandemie resultierende verstärkte Inlandsnachfrage mit einem Expansionskurs reagieren. Nach Vorgesprächen mit den Verantwortlichen von Dorint und einem Vor-Ort-Termin mit Landrat Dr. Achim Brötel im Oktober 2021 blieb aus Sicht des Unternehmens nur noch der Standort Waldbrunn übrig. Vorstand und Aufsichtsrat der Dorint-Gruppe haben ihr grundsätzliches Interesse an einem Hotelprojekt in Waldbrunn bekundet und dies im November auch in einem ausführlichen "Letter of Intent" schriftlich fixiert. Ziel ist ein Haus mit 180 bis 200 Betten im Vier-Sterne-Superior-Segment, mit eigenem Restaurant, Wellnessbereich mit Pool sowie einem entsprechenden Tagungsbereich.

Da die Beauftragung von Volz & Partner durch den Landkreis für die Phase II nur auf drei Monate befristet war, stimmte der Gemeinderat Waldbrunn in seiner jüngsten Sitzung einer Beschlussvorlage der Gemeindeverwaltung zu und beauftragte das Consulting-Unternehmen, für den Preis von 30.000 Euro für weitere drei Monate. Da Volz & Partner darüber hinaus bereit ist, den Zeitrahmen honorarfrei auf das gesamte erste Halbjahr 2022 auszudehnen, erstreckt sich die Beauftragung faktisch auf einen längeren Zeitraum, ohne dass der Gemeinde weitere Kosten entstehen. Die Hauptaufgabe für die Beratungsfirma besteht jetzt darin, einen Investor zu finden – und ihn mit dem Betreiber zusammenzubringen. Immerhin wird die Investitionssumme aktuell auf rund 60 Millionen Euro geschätzt, es sollen ca. 180 Arbeitsplätze entstehen.

Klar ist allerdings auch, so Bürgermeister Markus Haas, dass die Beauftragung noch keine Zusage für eine spätere Realisierung des Projekts darstellt. Errichtet werden soll das Hotel auf einem Gebiet östlich von Waldkatzenbach – eine genaue Festlegung gibt es aber noch nicht. Für die Fläche liegt bereits ein Bebauungsplanplan "Ferienpark Hoher Odenwald" vor, der in den 1970er-Jahren vorangetrieben und teilweise umgesetzt wurde. Allerdings wurden nur 190 Ferienhäuser, die meisten davon dauerhaft bewohnt, realisiert. Das nun vorgesehene Plangrundstück liegt im ursprünglich angedachten dritten Bauabschnitt des Bebauungsplans "Ferienpark", sodass für diese Fläche bereits Baurecht bestünde. Die Zu- und Abfahrt zum Hotelkomplex soll über eine neu anzulegende Trasse in Richtung Strümpfelbrunn/L 524 erfolgen. In direkter Nachbarschaft zum Plangrundstück befindet sich ca. 250 Meter entfernt die Katzenbuckel-Therme.

Markus Haas betonte abschließend, dass eine mögliche Realisierung des Projekts nur anstehe, wenn der Gemeinderat das auch so entscheide.