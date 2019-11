Mit auf eine Reise durch die Zeit nahm Oberbürgermeister Michael Jann beim Vorlesetag die Schüler der Lohrtalschule in Mosbach. Mit prominenter Unterstützung vorgelesen wurde auch an anderen Schulen in der Region (unsere Aufnahmen und Beiträge stehen stellvertretend). Foto: Girgla

Region Mosbach. (gin/eis) Eine etwas andere Schulstunde inklusive etwas anderer Erkenntnisse erlebten zahlreiche Kinder in der Region am Freitag. Im Rahmen des 16. bundesweiten Vorlesetags hatte die Bürgerstiftung für die Region Mosbach für die Aktion „Mosbach liest vor“ wieder zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens als Vorleser für sich und die Kinder gewinnen können.

Die Schüler der Lohrtalschule Mosbach erhielten Besuch von Oberbürgermeister Michael Jann und dem Leitenden Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen – und die beiden prominenten Gäste hatten spannende Geschichten mitgebracht – „Große Abenteuer für kleine Leute: Vorlesegeschichten über berühmte Entdeckungsreisen“ von Maren Klitzing etwa.

Auf Michael Janns eingehende Feststellung: „So klein seid ihr ja gar nicht mehr“, erhielt er direkt die Antwort: „Das ist nicht schlimm. Vorlesen ist immer gut!“ Gesagt, getan: Der Oberbürgermeister nahm die Drittklässler von Klassenlehrer Michael Grohnberg mit auf die erste spannende Zeitreise des Meerschweinchens Mo. Den beiden vierten Klassen las derweil Andreas Herrgen vor. Gemeinsam mit Leif Eriksson durfte Hauptdarsteller Mo auf einem stolzen Wikingerschiff segeln und entdeckte mit seinen Reisegefährten etwa 1000 vor Christus Neufundland.

Schnell fand sich eine Gemeinsamkeit von OB und seinen Zuhörern, denen er natürlich auch immer wieder die Bilder im Buch zeigte. Mit den Wikingern verbinden die allermeisten nämlich „Wickie und die starken Männer“ – generationenübergreifend. Das Buch des Oberbürgermeisters blieb nach dem Ende der Lesestunde in der Schule. Klar, denn zu viele Geschichten über berühmte Abenteurer warten darin selbst noch auf ihre Entdeckung durch die Schüler.

Auch Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel sorgte beim Vorlesetag für besondere Unterrichtsstunden. Foto: privat

Auch in der Grundschule Schwarzach gab es eine Bücherstunde für alle Klassen, diesmal zum Jahresthema „Sport und Bewegung“. Doris Treibel von den Schwarzacher Lesepaten hatte dazu die Sportkreisvorsitzende des Neckar-Odenwald-Kreises Dr. Dorothee Schlegel, die am gleichen Tag auch an der Gebrüder-Grimm-Schule in Daudenzell lesend aktiv war, eingeladen. „Ich komme gern zu euch, um vorzulesen und ein bisschen Sport zu machen“, sagte Dr. Schlegel in ihrer Begrüßung.

Und schon ging es los: „Gold für den Pinguin“ hieß das Bilderbuch, das die Sportkreisvorsitzende den Schülern der 1. und 2. Klasse vorlas – und in Szene setzte. Wie der Pinguin bei den Olympischen Spielen schwamm, wie das Känguru sprang und boxte und welche großen Schritte der Strauß machte, all diese Bewegungen machten die Kinder mit und erlebten eine sehr vergnügliche und vor allem bewegungsreiche Vorlesestunde.

Die 3. und 4. Klasse genossen dann eine Geschichte aus der Reihe „Das magische Baumhaus“, in der die Geschwister Anne und Philipp ins antike Griechenland zu den Olympischen Spielen reisen.

Medaillen gab’s auch für die Kinder: Am Ende der Vorlesestunde verteilte Dr. Schlegel die erlangten Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze an die Schüler. Schulleiterin Claudia Kronschnabel hatte die Urkunden noch zurückgehalten, damit sie bei dieser Gelegenheit feierlich übergeben werden konnten.

Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach. Fotos: Eisner-Just

Tradition hat bereits der Lese-Einsatz von Bürgermeister Michael Keilbach an der Grundschule Waldstadt. Mit Mutprobengeschichten aus dem Buch „Spring doch, sagt die Hexe“ zog er die Dritt- und Viertklässler in seinen Bann. Neben packenden Geschichten gab’s auch tiefgründige Informationen: Der Bürgermeister gab ganz offen Antwort auf die Frage nach seinen Lieblingsaufgaben und verriet den Schülern überdies, was er alles machen würde, wenn er für einen Tag Lehrer sein dürfte. Für die weiteren Zuhörer bedankte sich am Ende Adrian mit den Worten: „Danke, für die schöne Geschichte, die interessanten Antworten und ihre Zeit.“ Dieser Dank war auch den anderen Vorlesern in der Region gewiss.