Von Caspar Oesterreich

Aglasterhausen. Während die zweite Welle der Corona-Pandemie die Schlagzeilen dominiert, breitet sich von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt noch eine andere Infektionskrankheit aus: Die Geflügelpest – umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt – hat dieser Tage Norddeutschland erreicht. Das beunruhigt Nutztierhalter in der gesamten Bundesrepublik. Schließlich stuft das Friedrich-Löffler-Institut als Bundesforschungseinrichtung für Tiergesundheit das Risiko einer schnellen Weiterverbreitung der HPAI-H5-Viren als "hoch" ein. Im Gespräch mit der RNZ erzählen zwei Geflügelzüchter, was das für ihre Betriebe bedeutet.

"Die strikte Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen hat für uns oberste Priorität", sagt Hermann Reinmuth, Inhaber des Forlenhofs in Breitenbronn. Falls die Geflügelpest die Region erreichen sollte, sein Betrieb betroffen wäre, "wäre das eine absolute Katastrophe". Bei einem positiven Testergebnis müssten alle Hühner sofort gekeult werden. "Der finanzielle Schaden wäre riesig", so Reinmuth. Deshalb dürfe auch niemand außer ihm, seiner Frau und seinem Sohn die Ställe betreten. "Und dann auch nur mit Schutzkleidung", betont der Geflügelzüchter.

Bevor er bei seinen Tieren nach dem Rechten schauen kann, desinfiziert Reinmuth draußen vor der Tür seine Schuhe – und wechselt sie dann prompt im Vorraum des Stalls. "Wir haben für jeden Stall ein eigenes Paar Gummistiefel. Es darf nichts von draußen zu den Hühnern gelangen", erklärt er, während er sich die Hände gründlich wäscht. Zum Schluss streift er noch einen blauen Schutzanzug über seine Kleidung. Erst dann öffnet er die eigentliche Tür zum Stall.

Sofort laufen einige Hühner auf Reinmuth zu und fangen lautstark an zu gackern. Der Geflügelzüchter grinst: "Die Tiere kennen mich eben", freut er sich über die Begrüßung. Insgesamt 9500 Hühner in drei Ställen hält Hermann Reinmuth – 3000 Jungtiere in Aufzucht und 6500 Legehennen. Das Wohlergehen seiner Tiere liege ihm sehr am Herzen. "Über 80 Prozent des Futters bauen wir selbst an. So weiß ich genau, was die Hühner zu fressen bekommen. Bei den fertigen Futtermischungen kann ich schließlich nicht überprüfen, ob auch das drin ist, was drauf steht", sagt er.

Seitdem Reinmuth die Hühner mit Weizen, Mais, Soja und Wintergerste vom eigenen Acker füttert, "stinkt der Stall weniger, und die Tiere sind robuster geworden". Auch das sei für die Gesundheit der Hühner wichtig. Vor allem, weil "Antibiotika bei Legehennen absolut Tabu sind", so der Geflügelzüchter. Im Ei dürfe es keine Rückstände davon geben. Bewusst hat sich Reinmuth deshalb für die Bodenhaltung entschieden, erklärt er. Denn diese sei für die Hühner besonders sicher. "Egal, ob es um die Geflügelpest, Salmonellen oder das Fernhalten von Schadnagern geht, die ebenfalls eine große Gefahr bei der Übertragung von Krankheiten darstellen: Bei der Bodenhaltung habe ich einfach die besten Kontrollmöglichkeiten."

Anna Wirtz dagegen hält ihre 550 Legehennen in Freilandhaltung. Auch sie wäscht sich die Hände, desinfiziert und wechselt ihre Schuhe, bevor sie einen der beiden mobilen Ställe in Aglasterhausen betritt. Ziegen mit Glocken um den Hals sollen Wild- und Wasservögel – die Hauptüberträger der Geflügelpest – fernhalten, wenn die Hennen im Freien sind. "Das klappt gut", sagt Wirtz. Dazu kommen noch zwei Wachhunde, die die Hühner vor Füchsen schützen sollen. Gegen Mäuse und andere Nagetiere hat sie, genauso wie Hermann Reinmuth auch, Giftköder ausgelegt.

Große Sorgen wegen der Geflügelpest macht sich Anna Wirtz noch nicht. Sollte sich die Seuche aber weiter ausbreiten, " darf ich meine Hühner nicht mehr ins Freie lassen". Ein solcher Lockdown sei sinnvoll, bedeute für die Hühner aber Stress. "Sie könnten anfangen, sich gegenseitig zu Picken und zu verletzen."

Geflügel in Freiland- oder Hobbyhaltungen mit Ausläufen könne kaum gegen die Vogelgrippe geschützt werden, erklärt Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Veterinäramts im Neckar-Odenwald-Kreis, auf RNZ-Anfrage. "Daher reagieren die Veterinärämter mit Aufstallungsgeboten in den Regionen, in denen Ausbrüche festgestellt werden." Eine Freilandhaltung sei für die Dauer dieser tierseuchenrechtlichen Maßnahmen nicht möglich. "Was die Kennzeichnung von Eiern aus Freilandhaltung betrifft, dürfen diese bis zu einer gewissen Dauer aber weiter als Freilandhaltung deklariert werden, um die Betriebe nicht zu stark zu beeinträchtigen", so Bennemann.

Sollte die Geflügelpest im Kreis nachgewiesen werden, müssten die Tiere des Betriebs oder des Hobbyhalters "sofort getötet und unschädlich beseitigt werden", erklärt der Veterinäramtsleiter weiter. "Es werden dann Restriktionszonen um den Ausbruchsort errichtet, in denen besondere Biosicherheitsmaßnahmen gelten und in denen die Veterinärbehörden alle Geflügelhaltungen überprüfen." Nach der Geflügelpestverordnung bestehen die Restriktionszonen aus einem Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern, einem Beobachtungsgebiet (zehn Kilometer) und, als Option je nach Seuchengeschehen, aus einer Kontrollzone von 13 Kilometern um den Ausbruchsort. "Die Verordnung ermöglicht auch eine Tötung sämtlichen gehaltenen Geflügels in den Restriktionszonen, soweit das Seuchengeschehen dies erfordert", macht Bennemann deutlich.

Genau das bereitet den Geflügelzüchtern Sorgen. "Während der Corona-Pandemie haben sich unzählige Privatleute Hühner angeschafft", erklärt Anna Wirtz. "Wir wurden häufig gefragt, ob wir welche abgeben können – was wir immer verneint haben", ergänzt Hermann Reinmuth. Denn Hobbyhalter würden meist keine Sicherheitsvorkehrungen ergreifen. "Wenn deren Tiere dann infiziert sind und wir in der Restriktionszone liegen, müssen auch unsere Hühner getötet werden."

Weit mehr als 1000 Hobbyhalter gebe es im Kreis, schätzt Bennemann. "Leider sind unsere Betriebsdaten da unvollständig." Dass die Haltung von Hühnern, Puten, Perl- und Rebhühnern, Fasanen, Laufvögeln, Wachteln, Enten, Gänsen und Tauben schon ab dem ersten Vogel beim Veterinäramt anzumelden ist, wüssten viele Hobbyhalter jedoch nicht. Bei Verstoß drohe ein Bußgeld, denn "das Veterinäramt benötigt diese Daten für die Tierseuchenbekämpfung".

Info: Hobbyhalter können sich per E-Mail an veterinäramt@neckar-odenwald-kreis.de registrieren lassen.