Lohrbach. (ub) Beinahe wäre es knapp geworden. Die Pagode des haushohen Drachenmobils der Narren aus Eberbach reichte bis fast an die Stromleitung, die die Lohrbacher Kurfürstenstraße überspannt. Doch das Durchkommen gelang. Sicher war der Asienwagen mit dem rauchspeienden Drachen der Karnevalfreunde Haidebow das höchste Gefährt beim Nachtumzug der Keetzehocker, doch beeindruckende Ausmaße hatten auch alle anderen Motivwagen des Gaudiwurms.

Der schlängelte sich – aufgewärmt vom Lohrbacher Spielmannszug und angeführt von der Stretchlimousine des Schützenvereins Lohrbach – mitten durchs dunkle Dorf. Gesäumt waren Gehwege, Hof- und Hauseingänge von Tausenden von Fastnachtsfreunden jeglichen Alters. Die Polizei sprach den Verantwortlichen gegenüber die Zahl 6000 aus.

Faschingsumzug in Mosbach-Lohrbach - Die Fotogalerie

























Dass Petrus wohl ein Lohrbacher sein müsse, wie Oberkeetzehockerin Annette Menger vermutete, bewahrheitete sich am Montagnachmittag. Bis fast zum Umzugsbeginn und bald danach regnete es, doch für die Zeit des heiteren Fastnachtstreibens blieb der Himmel zwar nicht gerade heiter, aber immerhin trocken. Teils weit angereist – etwa die aus Külsheim kommenden "Brunnenputzer" als über 40-köpfige Schaf-Shaun-Herde oder die Disco-Abordnung aus Sensbachtal – reihten sich die Zugmaschinen mit ihren Anhängern auf vier Rädern und zwei Beinen in der Sattelbacher Straße auf. Vom Neckarschiff bis zur Kirche, von der Disco bis zum Sportplatz, von der Säuberungskammer bis zum Hexenhäusle zeigten ihre (meist jungen) Erbauer, was gerade angesagt ist oder beschäftigt.

Die dabei gesendeten Botschaften sprachen für sich: "Nur mit uns Bauern rollt der Zug", "Jugendtrainerin gesucht" oder "Mehr Jungfrauen" war da zu lesen. Mancher machte gleich mit dem kompletten Gefährt auf Missstände aufmerksam wie die Fastnachtsfreunde aus Eberbach, die in Ermangelung einer Halle zum Bau ihres Wagens mit einer Baustelle vorfuhren. Die Lohrbacher "New Kids" gaben "Vollgas", als wollten sie noch in derselben Nacht das niederländische Dorf Maaskantje erreichen, in dem die gleichnamige Fernsehserie spielt.

Ob mit oder ohne Botschaft – eines ist beim Nachtumzug wichtig: Es muss leuchten, strahlen, blinken, vom Schuhwerk bis zum Kopfschmuck, wobei sich die von Weihnachten noch nicht weggepackte Christbaumbeleuchtung auch zwischen den Tülllagen eines Rockes gut machte. Außer mit viel Licht, viel Rauch und sogar Seifenblasen waren die Wagen des Umzugs mit viel Lautstärke unterwegs. Die Bässe der Lautsprecher wummerten, die Trommeln und Blasinstrumente von fünf Guggenmusik-Gruppen kaum weniger, so dass es jene, die am Straßenrand standen, in der Magengrube und auf den Trommelfellen spürten.

Die Lohrbacher Gastgeber, die bei der Prunksitzung am Samstagabend schon ihr besonderes Verhältnis zum Müll demonstriert hatten, machten auch beim Umzug klar: "Müll, Abfall, Dreck, die Lohrbacher mache alles weg." Drastischer noch konnte man’s seitlich am Wagen lesen: "Wenn Mosboch noch in de Kiwwel scheißt, hot Lohrboch scho die Sauberkeit." Dafür, dass die mit Plastikbechern, Bonbonpapieren, Chipstüten und Schnapsfläschchen übersäte Kurfürstenstraße noch am selben Abend gereinigt wurde, war indes wieder der Mosbacher Bauhof verantwortlich.