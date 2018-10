Von Alexander Rechner

Mosbach. Im Jahr besuchen knapp 12.000 Menschen Kurse der Volkshochschule (VHS) Mosbach. Die innovative Bildungseinrichtung ist eine feste Größe in der Region. Rund 250 Dozenten geben dort ihr Fachwissen weiter. Welche Neuerungen gibt es bei der VHS? Worauf liegt der künftige Schwerpunkt? Darüber sprachen wir mit Dr. Katrin Sawatzki, Leiterin der Volkshochschule Mosbach, und Martin Dietz, Verantwortlicher für den Bereich "EDV und Beruf".

Welche Neuerungen gibt es im Wintersemester?

Sawatzki: In diesem Wintersemester ist unser Schwerpunkt "Nachhaltigkeit" mit 18 neuen Angeboten und Formaten ein Höhepunkt. Als nächste Veranstaltung steht die Kleiderbörse am Samstag, 13. Oktober, an. Die ist eine Neuerung, die nicht jede Volkshochschule anbietet.

Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Sawatzki: (lacht) Ich habe im Radio morgens eine Sendung über Kleiderbörsen gehört und dachte mir, das wäre auch etwas für uns. Zumal das mal eine ganz neue Idee für unsere Volkshochschule ist und gut zu dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit passt.

Warum haben Sie das Thema "Nachhaltigkeit" als Semesterschwerpunkt ausgewählt?

Sawatzki: Nachhaltigkeit ist schon immer ein ureigenes Thema der Volkshochschulen gewesen. Mit der Agenda 2030 und den dort formulierten 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung sind wir Volkshochschulen ganz besonders in der Pflicht, nach geeigneten Formaten und Bildungsangeboten zu suchen, um die in der Agenda formulierten globalen Ziele auch in der eigenen Kommune umsetzbar zu machen. Wir arbeiten hier eng mit dem Verantwortlichen des Landkreises, Sebastian Randig, zusammen. Wir hatten gemeinsam viele Ideen und wollten diese umfangreicher als sonst in unserem Programm abbilden und auch mehr Raum geben. Es ist quasi ein bunter Strauß an Themen, von E-Carsharing bis hin zur solidarischen Landwirtschaft.

Haben Sie genügend Dozenten und Übungsleiter für die Kurse?

Sawatzki: Es ist noch nicht kritisch. Aber auch wir steuern einem Wandel entgegen. Wir benötigen in vielen Bereichen gut ausgebildete Dozenten in der Erwachsenenbildung. So suchen wir derzeit zum Beispiel noch Aqua-Trainer für unsere Außenstellen Waldbrunn und Haßmersheim. Neue Dozentinnen und Dozenten sind bei uns immer als Wissensvermittler willkommen.

Die Volkshochschule Mosbach entwickelt sich immer weiter. Welchen Bereich haben Sie zuletzt angegangen?

Sawatzki: Wir haben unseren Internet-Auftritt komplett überarbeitet. Er ist nun moderner und benutzerfreundlicher als früher. Gerade der letzte Aspekt war uns wichtig.

Dietz: Unsere neue Homepage lässt sich nun auf allen gängigen Smartphones zur Verfügung stellen. Bei der Überarbeitung unserer Webseite spielte der Servicegedanke eine besondere Rolle. Ein Ziel, das wir dabei verfolgten, ist die Zahl der Kursanmeldungen über das Internet zu erhöhen.

Was ist das Besondere bei der neuen Homepage?

Dietz: Das Layout unserer Webseite ist auf unser neues Programmheft abgestimmt. Inhalt und Struktur sind identisch und nun wie aus einem Guss. Für uns geht damit auch ein Softwarewechsel einher: ein neues Verwaltungssystem.

Welche Vorteile birgt diese Veränderung für die VHS-Teilnehmer?

Dietz: Die Abläufe sind automatisiert und nun schneller als bisher. Das ist ein Fortschritt.

Sawatzki: Das Ziel ist, in der Verwaltung die Abläufe zu optimieren und so mehr Zeit für unsere Kunden zu haben. Gleichzeitig haben wir eine neue Telefonanlage installiert bekommen. Jedoch gibt es bei dieser Umstellung noch Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen. Zusammen mit dem Telefonanbieter suchen wir bereits nach Lösungen. Daher bitte ich alle Anrufer um Verständnis und Geduld.

Die Volkshochschule Mosbach bietet für Studenten mit der "Studenten-Zehnerkarte" ein besonderes Schmankerl an. Wie wird dieses angenommen?

Sawatzki: Wir wollen unsere Bildungseinrichtung damit noch attraktiver für Studierende präsentieren. In diesem Jahr ist Infomaterial über unsere Studenten-Zehnerkarte auch in das Starterpaket an der Duale Hochschule Baden-Württemberg in der Großen Kreisstadt gelegt worden. Die Aktion ist insgesamt gut angelaufen.

Ein besonderes Angebot war in diesem Sommer "Fit im Park"...

Sawatzki: Ja, dieses Angebot erfreut sich einer großen Beliebtheit. Über 1000 Teilnehmer hielten sich bei den angebotenen Kursen fit. Das ist ein schöner Erfolg für unsere Volkshochschule.

Die Raumsituation immer wieder ein Thema: Wie bewerten Sie die Lage?

Sawatzki: Mit den heute zur Verfügung stehenden Räumen sind wir an der Kapazitätsgrenze angelangt. Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir mehr Verwaltungs- sowie Kursräume. Mein Ziel ist mittelfristig ein eigenes Volkshochschulhaus in Mosbach.

Die VHS bietet auch E-Learning-Kurse an. Wie ist die Resonanz darauf?

Dietz: Mit diesem Kursangebot waren wir sicher Vorreiter gegenüber anderen Volkshochschulen. Schon seit mehreren Semestern bieten wir diese Kursreihe erfolgreich an. Unsere Online-Kurse können mit einem Xpert-Business-Zertifikat abgeschlossen werden. Die dadurch erworbenen Leistungspunkte (ECTS: Europäische Credit Points) werden in vielen Bildungseinrichtungen anerkannt.