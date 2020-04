In finanzielle Schwierigkeiten geraten ist das Obrigheimer Familienunternehmen „Metzgerdruck“, das beim Amtsgericht eine „Sanierung in Eigenverwaltung“ beantragt hat. Foto: stk

Obrigheim. (schat/pm) Die "Metzgerdruck GmbH" aus Obrigheim hat vor einigen Tage beim zuständigen Amtsgericht in Mosbach einen Antrag auf ein "Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung" gestellt, dem das Gericht wiederum am 1. April stattgab. "Das Gericht hat den Antrag geprüft, die vorgebrachten Argumente für eine Sanierung in Eigenverwaltung wurden anerkannt", erklärt ein Sprecher der Sozietät Wellensiek, die das seit 1956 bestehende Unternehmen Metzgerdruck nun betreut, gegenüber der RNZ. Die Verantwortlichen der Druckerei sollen nun in der Eigenverwaltung von den Sanierungsspezialisten Dirk Adam und Henrik Schmoll, beide Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek, unterstützt – gemeinsam soll das angeschlagene Unternehmen saniert werden.

Hintergrund Hintergrund Sanierung in Eigenverwaltung: Mit diesem Verfahren will der Gesetzgeber die Sanierungschancen von Unternehmen in der Krise steigern und die Verantwortlichen in einem Unternehmen dazu bringen, einen notwendigen Antrag frühzeitig zu stellen. Im Gegensatz zu einem [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Sanierung in Eigenverwaltung: Mit diesem Verfahren will der Gesetzgeber die Sanierungschancen von Unternehmen in der Krise steigern und die Verantwortlichen in einem Unternehmen dazu bringen, einen notwendigen Antrag frühzeitig zu stellen. Im Gegensatz zu einem Insolvenzverfahren bleibt die Geschäftsführung im Amt und wird durch eigenverwaltungserfahrene Sanierungsexperten ergänzt bzw. beraten. Die Geschäftsleitung bekommt einen "vorläufigen Sachwalter" zur Seite gestellt, der bestimmte Rechtsgeschäfte genehmigt.

[-] Weniger anzeigen

"Metzgerdruck befindet sich seit einiger Zeit in einem Restrukturierungsprozess, um sich besser gegen den harten Wettbewerb der Branche zu wappnen", sagt Rechtsanwalt Adam, der das Unternehmen bereits in dieser Phase unterstützt hat und es daher sehr gut kennt. "Die Druckerei war auf einem guten Weg und das neue Konzept begann zu greifen", erklärt Adam. Dann aber kam Corona und führte laut Auskunft des Rechtsanwalts zu einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent: "Das ist für ein Unternehmen in der Krise kaum zu verkraften, da es so gut wie keinen finanziellen Spielraum mehr hat."

Adam und Schmoll werden nun gemeinsam die Metzgerdruck-Geschäftsführung bei der Fortführung des Geschäftsbetriebes unterstützen. "Erste Gespräche mit wesentlichen Beteiligten haben wir bereits aufgenommen", sagt Adam. Jetzt gehe es darum, vorhandene Aufträge abzuarbeiten und neue Aufträge zu generieren.

Die etwa 95 Beschäftigten in Obrigheim erhalten drei Monate Insolvenzgeld, entsprechende Anträge wurden bereits gestellt. Mit dem frühzeitigen Schritt in die Eigenverwaltung hofft man, Metzgerdruck mehr Zeit für die weitere Sanierung zu verschaffen. "Wir werden zeitnah einen Investorenprozess einleiten, um einen Investor zu finden, der bei Metzgerdruck einsteigt", erklärt Dirk Adam.

In den Verkaufsprozess werde auch die Tochtergesellschaft ABC Druck GmbH (Heidelberg) eingebunden, die allerdings nicht von der Eigenverwaltung betroffen sei. "Bei ABC Druck läuft der Betrieb unverändert mit allen rund 80 Beschäftigten weiter, die Auftragslage ist stabil, ein Sanierungsverfahren wie bei der Muttergesellschaft ist nicht vorgesehen", heißt es in einer Pressemitteilung. Zum vorläufigen Sachwalter bei Metzgerdruck bestellte das Gericht Rechtsanwalt Patric Naumann von der Anwaltssozietät Pabst, Lorenz und Partner (Mannheim). Die Beschäftigten seien bereits über die aktuelle Situation informiert worden.

Zu den Kunden des 2017 als "Top-Innovator" ausgezeichneten Unternehmens zählen zahlreiche große Konzerne und mittelständische Unternehmen. Metzgerdruck erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund acht Millionen Euro.