Mosbach. (jbl) Auf einmal waren da überall Kameras und es herrschte aufgeregte Betriebsamkeit in den Gängen und Räumen des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach. Die Privatsender RTL und Vox hatten die Schule als einen der Drehorte für die Serie "Der Vertretungslehrer" ausgewählt. Mitte November war es dann soweit gewesen - und die Fernsehmacher mehrere Tage vor Ort aktiv. Zunächst wurden erste Drehs vom Schulalltag gemacht, Schülerinnen und Schüler waren ebenso wie die Eltern davon unterrichtet, die Öffentlichkeit aber bewusst nicht informiert worden.

Und welcher Prominente dann letztlich tatsächlich in den Unterricht mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern kommen sollte, war bis zuletzt streng geheim gehalten worden. Auch die NKG-Schulleiter Jochen Herkert und Marion Stoffel wurden bis unmittelbar vor Drehbeginn im Unterricht im Ungewissen gelassen. Beim Vertretungslehrer werde nicht für die Schule, sondern für das Leben gelernt, so skizzieren die Verantwortlichen von Vox/RTL das Konzept. Prominente übernehmen den Unterricht und diskutieren mit den Schüler(inne)n über Themen aus ihrem Leben. Zu Gast im Nicolaus-Kistner-Gymnasium war dafür Schwimmstar und Olympiasiegerin Franziska van Almsick. Noch immer herrschte "Pressesperre", alles wurde hinter verschlossenen Türen gedreht, nichts sollte an die Öffentlichkeit dringen.

Wie die etwas andere Unterrichtsstunde am Ende gelaufen ist und ob der ehemalige Schwimmstar für die Jugend von heute überhaupt noch bekannt war? Morgen gibt es (öffentliche) Antworten. Ausstrahlungstermin der Vertretungslehrer-Folge mit Franzi van Almsick ist am Dienstag um 22.35 Uhr bei Vox.