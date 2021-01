Im Schreib- und Spielwarenladen Dunz in Mosbach ist nur der Bereich geöffnet, in dem der Bürobedarf zu finden ist. Der Spielwarenbereich ist abgesperrt. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Mosbach/Aglasterhausen. Besonders der Einzelhandel leidet stark unter dem erneuten Lockdown. Doch während Blumenläden und Bekleidungsfachgeschäfte geschlossen bleiben müssen, gibt es auch eine Liste derer, die unter strengen Auflagen (zumindest teilweise) geöffnet haben dürfen.

Martina Elsasser ist die Inhaberin von Brunner Schreib- und Spielwaren in Aglasterhausen. Die letzten Wochen blieb der Laden, den schon ihre Eltern betrieben, geschlossen. "Das hatte verschiedene Gründe, aber eigentlich hätten wir geöffnet haben dürfen, und am Montag machen wir auch wieder auf", berichtet sie der RNZ. Warum sie das darf, erklärt das Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg: "Um einer Ungleichbehandlung vorzubeugen, ist im Rahmen der Mischsortimentsregelung für Schreibwareneinzelhändler der Verkauf von allen Sortimentsteilen zulässig, die gewöhnlicherweise auch in einer Postfiliale verkauft werden."

Schon zwei Tage nach Beginn des "harten Lockdowns" hatte der Schreib- und Spielwarenladen Dunz in Mosbach wieder geöffnet. "Am 18. Dezember kam eine Eilmeldung vom Handelsverband Baden-Württemberg, die uns darüber informierte, dass Bürofachmärkte und Fachgeschäfte des Bürobedarfs ab sofort wieder öffnen dürfen", erzählt eine Angestellte. Ein Umstand, den das Ordnungsamt der Stadt Mosbach zunächst prüfen musste und nach interner Auslegung bestätigte. "Die Dezember-Auflistung des Landes über geöffnete und geschlossene Einrichtungen und Geschäfte wurde in Januar nochmals konkretisiert", erläutert Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. "Dadurch wurde die im Dezember getroffene Auslegung des Ordnungsamtes bestätigt." "Wir dürfen nur Bürobedarf verkaufen, der Spielzeugbereich muss geschlossen bleiben und ist abgesperrt", so die Angestellte bei Dunz.

In Aglasterhausen verhält sich das anders. Brunner darf komplett öffnen. "Das liegt daran, dass wir hauptsächlich mit Schreibwaren handeln", erklärt Martina Elsasser. Das Ministerium erläutert auf RNZ-Anfrage: "Da die Mischsortimentsregel vollumfänglich zur Anwendung kommt, ist gegebenenfalls auch der Verkauf des unerlaubten Sortiments zulässig, sofern bei einem Schreibwarenhandel der erlaubte Sortimentsteil mindestens 60 Prozent beträgt."

Genauer erklärt das Alexander Reinig, Leiter des Ordnungsamts Aglasterhausen: "Im Fall von Brunner Schreib- und Spielwaren ist es so, dass dort mehr als 60 Prozent des Sortiments aus Schreibwaren besteht. Das konnte Frau Elsasser mit ihren internen Zahlen, also mit Bestellungen und Abrechnungen, deutlich belegen." Wenn dieser Prozentsatz überschritten sei, erläutert Reinig, dürfe das Geschäft auch sein restliches Sortiment anbieten: Auch Spielwaren, auch die Annahme von Lottoscheinen. Wenn der Anteil des "erlaubten Sortiments" darunter liege, müsse die restliche Ware räumlich abgetrennt werden.

Diese Regelung gilt seit dem 11. Januar. Als Elsasser davon erfuhr, entschloss sie sich, wieder zu öffnen. "Ich konnte es davor mit mir selbst nicht vereinbaren, zwar aufzumachen, aber den Kindern kein Spielzeug verkaufen zu dürfen. Wir sind ein Familienbetrieb auf dem Dorf, und genau das leben wir auch."

Elsasser glaubt, nun genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zu öffnen: "Wir haben die Zeit der Schließung sinnvoll genutzt und Inventur gemacht. In den letzten Wochen war der Bedarf nach Schreibsachen auch nicht allzu groß. Aber jetzt kommen viele Anfragen wegen Schulfüllern. Und die muss man ausprobieren und fühlen, wie sie in der Hand liegen." Dabei würden natürlich die Hygieneregeln eingehalten, fügt sie hinzu. Nach jedem Anfassen kommen die Stifte in ein Körbchen und werden gereinigt.

Info: Die Übersicht der geschlossenen und offenen Einrichtungen oder Aktivitäten ist unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ zu finden.