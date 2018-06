Neudenau-Reichertshausen. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K2137 kam es am späten Samstagnachmittag. Ein 17-jähriger Aprilia-Fahrer war gegen 17.20 Uhr von Bittelbronn kommend in Richtung Siglingen unterwegs. In Höhe Reichertshausen kam der Leichtkraftrad-Fahrer in der dortigen langgezogenen Linkskurve über die Fahrbahnmitte und stieß mit einem entgegenkommenden Jaguar-Oldtimer zusammen.

Der 17-Jährige wurde von seiner Aprilia geschleudert und flog auf ein Ackerstück neben der Fahrbahn. Die Rettungsdienste waren mit zwei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und einen Notarzt im Einsatz. Der 46-jährige Jaguar-Oldtimer-Fahrer kam schwer verletzt per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, konnte zunächst noch reanimiert werden, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Kreisstraße K2137 musste zur Unfallaufnahme bis 21.45 Uhr voll gesperrt werden. Zur Klärung des Unfalls, bei dem rund 75.000 Euro Sachschaden entstand, unterstützt ein Sachverständiger die Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg.