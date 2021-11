Andreas Langer hat es in die Blind Auditions der Sendung „The Voice of Germany“ geschafft. Ob er Erfolg hatte und vielleicht sogar Johannes Oerding, dessen Fan Langer ist, für ihn „gebuzzert“ hat, darf der Kandidat aus Asbach noch nicht verraten. Foto: ©ProSiebenSAT.1/ Christoph Assmann

Von Noemi Girgla

Asbach/Berlin. Am größten sei die Aufregung "vor dem Tor" gewesen, das sich öffnet, bevor es auf die Bühne ins Studio geht, berichtet Andreas Langer. Dann stand der 29-jährige Asbacher auch schon vor den vier Stühlen, deren Rückseite dieses Jahr die Schriftzüge "Team Mark", "Team Nico", "Team Sarah" und "Team Johannes" tragen. In ihnen sitzen die Musikgrößen Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding – mit dem Rücken zur Bühne und einem Buzzer neben sich. Andreas Langer hat es in die Blind Auditions der Sendung "The Voice of Germany" geschafft.

Hier zählt nur die Stimme. Die Juroren können den Kandidaten erst sehen, wenn sie sich per Knopfdruck dazu entschieden haben, ihn in ihr jeweiliges Team aufzunehmen und die nächsten Wochen mit ihm zu arbeiten, bevor es in die K.o.-Runden auf die Bühne geht. "Ich war froh, dass wieder Publikum dabei sein konnte", verrät Andreas Langer. Das nämlich habe ihn vom ersten Ton an mit seinen Reaktionen unterstützt. "Da war die Aufregung weg. Wenn ich dann singe, ist alles andere aus, ich weiß, was ich rüberbringen will", meint der 29-Jährige.

Schon im frühen Teenager-Alter stand Langer das erste Mal auf einer Bühne. Damals noch im oberschwäbischen Biberach an der Riß, wo er ursprünglich herkommt. Erst seit etwa zwei Jahren lebt er im Neckar-Odenwald-Kreis. "Ich bin hergezogen, um wieder näher bei der Familie zu sein. Meine große Schwester lebt schon lange hier", meint er. Langer ist Autodidakt. Gesang sowie das Spiel von Gitarre und Mandoline hat er sich selbst beigebracht. "Ich war vielleicht zwölf oder 13 Jahre alt, als ich die Gitarre meines Vaters zum ersten Mal in die Hand genommen habe", erinnert er sich. Erst habe er nur Songs nachgespielt, schrieb jedoch schon bald seine eigenen Lieder. Auf Deutsch. "Ich habe früh erkannt, dass mir das am meisten liegt", erklärt er.

Seine Stücke sind meist autobiografisch geprägt, etwas melancholisch, aber mit Happy End. Ab und zu habe sich aber auch schon mal ein typischer "Lovesong" eingeschlichen. Einer Band hat der Asbacher sich nie angeschlossen. Er begleitet sich selbst auf der Gitarre oder Mandoline. Bei The Voice of Germany stand er erstmals ohne sein Instrument auf der Bühne, an dem er sich sonst "festhalten kann".

Musik hat Andreas Langer schon sein ganzes Leben lang begleitet, ihm Kraft gegeben. Wegen eines angeborenen Herzfehlers verbrachte er als Vierjähriger viel Zeit in Krankenhäusern. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ohne Kopfhörer im Krankenhaus war – auch wenn damals natürlich hin und wieder ein Hörspiel lief", blickt er zurück.

Auch im Beruf setzte der Asbacher vor der Pandemie immer wieder Musik ein. Er arbeitet als Betreuungstherapeut für demenzkranke Senioren in Neunkirchen. "Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass schwere Demenzpatienten sich kaum noch an etwas erinnern können. Aber wenn man Musik auflegt, die sie kennen und lieben, schmettern sie einem die Songtexte oft regelrecht entgegen."

Vor etwa fünf Jahren lernte Langer seine Musik dann noch mehr zu schätzen. "Ich hatte einen Hörsturz und habe zwei Monate fast gar nichts mehr gehört. Damals wusste ich nicht, ob ich je wieder Gitarre spielen kann." Trost fand er in der Vibration seines Instruments – und das Gehör kam zum Glück nach und nach wieder zurück.

Unter dem Künstlernamen "And:i" war Langer auch eine Weile auf Youtube aktiv. "Ich habe meine Lieder jetzt aber von der Plattform genommen, da ich unter meinem richtigen Namen agieren möchte", erklärt er, warum aktuell nichts von ihm im Internet zu finden ist. Mit den professionell im Studio aufgenommen Beiträgen habe er sich auch bei der Castingshow beworben, fügt er hinzu.

"Vor sieben Jahren hatte ich mich schon mal bei The Voice of Germany beworben, bin da aber bereits im Vorcasting ausgeschieden. Ende 2020 habe ich es erneut probiert – und im Mai kam der Anruf, dass ich dabei sei", erzählt Langer. Ins Studio nach Berlin begleiteten ihn seine Schwester, deren Frau sowie seine kleine Nichte. "Im Publikum saßen auch Freunde und Familie. Die konnte ich aber nicht sehen", berichtet er von seinen Unterstützern.

Auf der Bühne präsentierte der Singer-Songwriter zwar keins seiner eigenen Lieder (das sei im Showformat nämlich nicht vorgesehen), interpretierte ein deutsches Lied aber in einer Version, die nach eigener Aussage zu ihm passte. Ob er damit Erfolg hatte und ob vielleicht sogar Johannes Oerding, dessen Fan Langer ist, für ihn "gebuzzert" hat, darf der Kandidat noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung soll ja noch bleiben, wenn die Blind Audition mit dem Asbacher am Sonntag, 7. November, um 20.15 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt wird ...