Von Peter Lahr

Mosbach/Katzental. Mit erfreulichen Zahlen, stapelweise T-Shirts und reichlich Wertschätzung im Gepäck machten am Samstagvormittag Kirsten Korte und Michael Heinz Station in Mosbach. Die Geschäftsführerin und der Vorsitzende des Vereins "Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar" begleiteten den Auftakt der Stadtputz-Aktion, die diesmal unter dem Schirm des Freiwilligen-Tags nachgeholt wurde. Mit fast 80 Helfern hatte sich die Zahl der Engagierten in Mosbach im Vergleich zur vorangegangenen Aktion nahezu verdoppelt. Am Neckarvorland arbeiteten zudem rund 30 Mitglieder der Bürgerstiftung, des Lions Clubs Elz Neckar sowie der Bürgerstiftung Bura Hand in Hand, um das Gewässerufer vom Müll zu befreien und auf das recht vernachlässigte "Eingangstor für Radfahrer" hinzuweisen. In Katzental packten weitere 20 Bürger tatkräftig an. Sie installierten neue Spielgeräte, pflanzten einen Baum und machten die Welt vor Ort ein bisschen farbenfroher.

"Wir fahren durch alle Bundesländer der Metropolregion und bringen den Helfern unsere Wertschätzung dar", beschreibt Kirsten Korte ihre Mission. Trotz Corona stemmten dieses Jahr 4000 Helfer in 60 Gemeinden rund 300 Projekte. Das sei "echt super", so Korte. Als "Mosbacher Besonderheit" verwies Oberbürgermeister Michael Jann auf den inklusiven Charakter des jährlichen Stadtputzes, der eigentlich schon im Frühling hätte stattfinden sollen, dann aber wegen des Corona-Lockdowns erst mal auf Eis gelegt worden war. Dass die "Kombinationslösung" (also Freiwilligentag und Stadtputz zusammen) der Aktion nicht schadete, belegte der Rathauschef mit der Teilnehmerzahl, die sich nun fast verdoppelt habe. Nicht nur die Johannes-Diakonie ging wieder an den Start, auch viele Familien und Vereine, unter anderem die Donauschwaben, engagierten sich dabei für die Gemeinschaft.

"Mosbach ist ein Teil der Metropolregion. Wir wollen diese wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich weiterbringen", unterstreicht Michael Heinz, der im "normalen Leben" im Vorstand der BASF wirkt. Der Freiwilligentag "Rhein-Neckar" sei bundesweit der größte seiner Art. Dass trotz Corona dieses Jahr rund 4000 Menschen aktiv würden, spreche für sich, so Heinz.

Vor dem Einsatz stand die Registrierung: In Corona-Zeiten hatten die freiwilligen Helfer (auch für Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, rechts im Bild) auch beim Stadtputz die Vorgaben zu erfüllen, ehe sie aktiv werden konnten.

Sensibilisiert und aktiviert: "Es macht eigentlich keinen Spaß, Müll zu sammeln. Wir wollen die Bürger für das Thema ‚Müll‘ sensibilisieren", erläutert Mandy Epp von der Stadt Mosbach. Bereits zum dritten Mal hat sie den Stadtputz organisiert und sich mit Martina Fiederer zusammengetan, die für den Freiwilligentag aktiv ist. Auch der Bauhof ist ins Geschehen involviert. 50 Greifzangen gibt er aus und schafft den Müll später dorthin, wo er gehört. Auf das "Dankeschön", das gemeinsame Abschluss-Vesper, hat man in diesem etwas anderen Jahr verzichtet. Stattdessen erhält jeder Teilnehmer zusätzlich zum blauen "Wir-tun-was"-T-Shirt ein kleines Verpflegungspaket.

"Mit dem Müll wird es immer schlimmer", findet die sechsköpfige Familie Mehlhase. Die Mosbacher belassen es aber nicht beim Jammern, sie wollen gemeinsam ein Zeichen setzen und ziehen mit Zange, Eimer und Mülltüte los. "Wir produzieren so viel Plastik wie nie", sieht Marvin Busch einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der zunehmenden Umweltverschmutzung. Besonders die Raucher würde er gerne dazu bringen, ihre Kippen nicht mehr überall hinzuschmeißen. Zusammen mit seinem Vater ist Marvin Busch nun unterwegs. Dass die Kippenreste richtig fies zu entfernen sind, diese Erfahrung macht im Quartier an der Bachmühle auch eine Helferin, die extra aus Neckargerach angereist war, um Mosbach etwas lebenswerter zu gestalten.

Rund 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagierten sich am Samstag beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar vor Ort.

Aufmerksamkeit schaffen: Ortswechsel: Vom Enkel bis zum Opa sind am Neckarvorland gleich mehrere Generationen im Einsatz. "Man findet alles, Kippen, Plastikbecher, Tüten vom Imbiss, leere Flaschen", beschreibt Dr. Steffen Ritter, Vorsitzender des Bürgervereins "Bura", die Fundstücke, die er gemeinsam mit Tochter Marlene schon im Sack hat. "Wir wollen auch auf das vernachlässigte Neckarvorland aufmerksam machen", weitet Dr. Frank Zundel, bei der Bürgerstiftung für die Region und beim Lions-Club in Verantwortung, den Horizont. Radfahrern biete sich hier ein recht trister Stadteingang und Anwohnern könne mit recht überschaubaren finanziellen Mitteln ein besserer Zugang zum Fluss geboten werden, so Zundels Einschätzung.

In Mosbach und im Neckarvorland wurde Müll gesammelt.

Schweben und träumen: Vom Neckar in die Großgemeinde Billigheim: Mit Schaufeln und Schubkarren, Farbeimer und Pinseln, aber auch mit Betonmischer und Traktor sind die Helfer um das Katzentaler "Spielhaus" im schweißtreibenden Einsatz. Einen neuen Schwebebalken und eine Torwand sowie eine "Hüpfkatze" betonieren die Experten fachmännisch ein. Sitzgelegenheiten, die Einfassung des Sandkastens und die Balustrade des Spielhauses erhalten eine Schicht frische Farbe. Zudem arbeitete man einen großen Holzstamm in zwei Segelboote um, die nun zum Rasten einladen.

Einen vertrockneten Baum auf dem Spielgelände ersetzte man durch einen neuen. "Wir träumen von einer Seilbahn", erklärt Margot Hennrich, die die Aktion angemeldet hat. Billigheims Bürgermeister Martin Diblik würdigt das Bürger-Engagement nicht nur persönlich und mit Worten. Die Gemeinde Billigheim übernahm die Kosten für die Spielgeräte und spendierte den Helfern ein Vesper.

Fortuna auf der eigenen Seite hatten die Freiwilligen übrigens in Mosbach wie in Katzental. Beide Projekte gewannen bei der Online-Verlosung einen Gutschein des Baumarkts Hornbach, der natürlich gleich in weiteres Material wie Farben und Zangen sowie Desinfektionsmittel eingelöst worden war.