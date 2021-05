Von Peter Lahr

Mosbach. Hier gibt es mit den beiden "Salonschwestern" Sylvia und Lydia – Stichwort: "ein Mädchen mit zwei Köpfen" – die "größte Attraktion des 19. und 20. Jahrhunderts" lebend zu sehen. Dort lädt der Gesangverein "Frohsinn" zur Jahreshauptversammlung inklusive Jubiläumsschlachtfest mit "zwei jungen Odenwaldsäuen zum Verzehren und Verdauen" ein. Und mal sind es lediglich künstliche Zähne oder "Rattentot", die bei der Leserschaft "um geneigten Zuspruch bitten". Die aktuelle Online-Sonderausstellung des Stadtmuseums führt mitten hinein ins pralle Mosbacher (Werbe-)Leben vor rund 100 Jahren. Ihr schlichter Titel lautet: "Annonciren bringt Gewinn".

Für ihre allererste virtuelle Ausstellung sichteten Museumsleiter Stefan Müller und Ursula Rauh 44 dicke Jahresbände des "Mosbacher Volksblatts". "Das katholisch orientierte Regionalblatt machten 1936 die Nazis platt", ergänzt Müller – und spätestens hier treffen die kurios zu lesenden Annoncen auf "knallharte Zeitgeschichte". Auch der Anlass für den Sprung in die digitale Welt ist eher unerfreulich. Im zweiten Jahr der Coronapandemie und nach über 40 Sonderausstellungen im Haus Becker bleiben reale Museumsschauen weiterhin eher Wunschdenken.

Aus der Not eine Tugend machend, erinnerten sich die beiden Museumsmacher an ein Wunschprojekt, das bereits seit Jahren in ihren Hinterköpfen schlummerte. Es galt, mit den gesamten Jahrgängen des Mosbacher Volksblatts einen gewichtigen "Schatz" des Museums zu bergen und sichtbar zu machen. Da man die dicken Bände schlecht in einer "normalen" Ausstellung präsentieren kann, war hier der digitale Weg nicht nur eine Notlösung, sondern bildete eine geradezu perfekte Methode, um das Alltagsleben vergangener Jahrzehnte aufzuspüren und durch eine ganz besondere "Brille" zu betrachten.

"Bildschirm statt Vitrine, das ist eigentlich nicht unser Metier", beschreibt Stefan Müller die ungewohnte Arbeitsweise. Doch er ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: "Das kann sich sehen lassen. Es ist, wie wenn ein Besucher in einen Ausstellungsraum kommt." "Man bleibt immer irgendwo hängen", beschreibt Ursula Rauh die zeitaufwendige Recherche-Arbeit. Zu Beginn der mehrmonatigen Vorbereitung erwarb das Museum einen kleinen Handscanner, um die Objekte möglichst gut zu übertragen. Die erste Museumsausstellung mit eigenem QR-Code ist an den städtischen Internetauftritt geheftet. Steffen Epp vom Hauptamt hat hier im technischen Bereich tatkräftig mitgewirkt.

"Es gab nur Litfaßsäulen und Marktschreier", verweist Stefan Müller auf eine Besonderheit der frühen Zeitungsanzeigen. Es gab 1892 einfach noch keine Konkurrenz durch Radio, Fernsehen oder Internet. Andererseits brachten die Anzeigenkunden damals – wie heute – Geld in die Kasse der Druckerei. "Man annoncire möglichst oft!", riet schon damals der clevere Medienberater. Ohne Werbung ging eben nichts.

Dafür entschädigt die Lektüre mit "göttlichen Formulierungen", sind sich Rauh und Müller einig. "Da ist der Kunde noch König, ‚hochachtungsvoll‘ ist das Mindeste der Ehrerbietung", weiß Ursula Rauh. "Dem Kunden soll ein Gefühl gegeben werden, er entscheide über alles", ergänzt Stefan Müller. Heute dagegen sei Werbung eher fordernd.

Sortiert nach elf Themen, kann der Ausstellungsbesucher über den Bildschirm scrollen. Neben thematischen Einführungen hat Müller zu jeder der 130 Annoncen auch einen kurzen Text geschrieben: "So sind das echte Exponate." Ob Milchkühl-Entrahm-Apparat oder Klavierstimmer, Haararbeiten oder Tanzmusik, Attraktionstheater oder Über-die-Straße-Verkauf von Hübner-Bier – die Welt war damals schon bunt.

Zu den blumigen Texten gesellen sich häufig wunderbare Grafiken. Doch auch schwere Zeiten finden im Anzeigenteil ihren Nachhall. 1921 präsentiert sich der Schwerkriegsbeschädigte Claus Greve nach erfolgreicher Umschulung als Korbmacher, während ein Fotograf bereits 1915 Aufnahmen "gefallener Helden" anbietet. Am 29. Februar 1936 erscheint die letzte Ausgabe des Mosbacher Volksblatts. Hermann Eiermann bittet darin, seine Druckerei am Kirchplatz auch künftig für Bücher, Speisekarten oder andere Printerzeugnisse zu nutzen.

"Wir gehen vorsichtig davon aus, ab 2. Juni zu öffnen", hofft Müller nach einer aktuellen Information des Landes. Auch wenn es dieses Jahr wohl keine reale Sonderausstellung mehr geben werde, wäre es schön, wenigstens die drei Museumsbereiche im Hospital öffnen zu können, denn: "Das ist ja unsere Kernaufgabe."

Info: www.mosbach.de/ausstellung1online