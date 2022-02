Nach zwei Jahren ohne soll es im Frühsommer 2022 endlich wieder einen Stadtlauf (unsere Archivaufnahme zeigt den Start eines Schülerlaufs) in Mosbach geben. Die Planungen des LAZ Mosbach/Elztal laufen, am 26. Juni soll’s in der Altstadt bewegt zugehen. Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (schat/laz) Das ist doch mal eine gute Nachricht: Nach zwei Jahren ohne kollektive Bewegung in der Altstadt soll diesen Frühsommer endlich wieder was laufen. "Ja, wir planen mit dem Stadtlauf 2022", erklärt Manfred Weigler, Organisations-Chef beim Leichtathletik-Zentrum Mosbach/Elztal (LAZ) kurz und knapp die aktuellen wie erfreulichen Planungen des Vereins.

Die Situation rund um die Corona-Pandemie sei zwar weiterhin dynamisch und verlässlich in die Zukunft blicken lasse sich nicht. Dennoch sei man im Orga-Team vorsichtig optimistisch, so Weigler weiter. Nach zwei Absagen in Folge möchte man die Laufbegeisterten aus der Stadt und der Region nicht ein drittes Mal enttäuschen. "Als Organisationsteam stehen wir in der Verantwortung für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die uns unterstützenden Partner des Stadtlaufs und die Teilnehmenden, für deren Gesundheit und deren Unversehrtheit. Organisatorisch planen wir soweit, bis wir finanzielle Mittel in die Hand nehmen müssen, daneben beobachten wir die Entwicklung", führt Manfred Weigler weiter aus: "Im schlechtesten Fall müssen wir kurzfristig die Notbremse ziehen – aber das hoffen wir natürlich nicht." Eine leichte Übung wird die Organisation des Stadtlaufs vor bekanntem Hintergrund nicht. Doch beim LAZ weiß man, wie man Hürden überwindet, scheut sportliche Herausforderungen nicht.

Geplant sind die Läufe durch die Mosbacher Altstadt und das ehemalige Landesgartenschau-Gelände für Samstag, 25. Juni. Der besondere Charme des Stadtlaufs – ambitionierte Läufer sind hier gemeinsam mit Freizeitsportlern und Neulingen vor einem begeisterungsfähigen Publikum unterwegs – soll auch unter besonderen Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Wie in den Jahren zuvor sollen ab 17 Uhr die Schülerläufe den Auftakt zur bewegenden Veranstaltung machen, ehe zunächst der Zehn-Kilometer-Hauptlauf und anschließend der Sechs-Kilometer-Jedermannlauf gestartet werden.

Für all jene, die eine Teilnahme am Stadtlauf reizt, die aber bisher keine oder wenig Lauferfahrung haben, hat der LAZ Mosbach/Elztal auf seiner Internetseite ein 16-wöchiges Vorbereitungsprogramm entwickelt. Anmeldungen zum Stadtlauf werden voraussichtlich ab Ostern möglich sein.

Wo man sich bei der Leichtathletikgemeinschaft schon mal warm gelaufen hat, gehen die Verantwortlichen gleich noch ein paar Schritte weiter. Schon jetzt laufen hinter den Kulissen nämlich die Planungen für das Jahr 2023. Zusammen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach will man sich – nach erfolgreichen Ausrichtungen in den Jahren 2016 und 2020 – um die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf bewerben. Die habe zwar auch schon in den Planungen für dieses Jahr eine Rolle gespielt, nach zwei Saisons ohne Stadtlauf wolle man allerdings erst einmal wieder "die Rädchen ineinandergreifen lassen".

Für den Sportbeauftragten der Stadt Mosbach ist die Aussicht auf den letzten Samstag im Juni vielversprechend: "Ich freue mich sehr", sagt Philipp Parzer mit Blick auf den geplanten Restart des Stadtlaufs. Vonseiten der Stadt wolle man überdies mit dem Ziel Stadtlauf auch weitere Bewegungen in die Schulen bringen. Dabei soll die vom Badischen Leichtathletikverband initiierte Aktion "Meine Schule: läuft!" auch die Schülerinnen und Schüler begeistern. Gemeinsam mit Gesundheitsmanagerin Jennifer Amend und dem Verband sind hier spezielle Veranstaltungen (auch für die Lehrkräfte) geplant, so Sportbeauftragter Parzer.

Auch außerhalb der Schulen, die sich seit jeher rege an der Veranstaltung beteiligen, dürfte man die Planungen zum Stadtlauf 2022 mit Freude vernehmen. "Ich hatte zuletzt schon einige Nachfragen, ob es denn dieses Jahr klappen wird mit dem Stadtlauf", berichtet Parzer gegenüber der RNZ. Stand jetzt kann er diese Nachfragen positiv beantworten. Und ein Ziel für den Weg in die neue Saison ausgeben.