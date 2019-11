Auch der Raum spielte bei „Songs of Darkness“ in der fast komplett verdunkelten Stiftskirche in Mosbach eine ganz eigene Rolle. Das etwas andere Konzert hinterließ bei den Zuhörern einen bleibenden Eindruck. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Der Junge Kammerchor Rhein-Neckar ist bekannt nicht nur für seine außergewöhnliche Qualität, sondern auch für besondere Aufführungskonzepte, bei denen oft auch der Raum mit in die Musik einbezogen wird. Dieser Mut zum Ungewöhnlichen führte am Sonntagabend in der Stiftskirche zu einer jener seltenen musikalischen Sternstunden, die man nicht mehr vergisst.

Mit der Uraufführung der „Songs of Darkness“ für Chor und Live-Elektronik haben der junge Komponist Dominik J. Dieterle und Chorleiter Mathias Rickert möglicherweise Chorgeschichte geschrieben – und bewiesen, dass zeitgenössische Musik und moderne Klangmittel keineswegs nur für Eingeweihte genießbar sein müssen. Ganz im Gegenteil: Wer sich dieser Musik ganz unbefangen mit offenem Herzen nähern konnte, der wurde mit einem ungeheuer intensiven, tief gehenden Konzertabend in der Stiftskirche beglückt, der Tage später immer noch nachwirkt.

Das Konzept ist ebenso ungewöhnlich wie schlüssig: Am Beginn stand die Idee, aus klassischer A-cappella-Chormusik und zeitgenössische Neukompositionen ein zusammenhängendes Werk zu schaffen, in dem die einzelnen Stücke mit elektronischen Klängen verändert und verwoben werden, so dass in der Aufführung ein einziger musikalischer Fluss entsteht.

Dominik Dieterle (Jahrgang 1989) hat bei „Songs of Darkness“ als roten Faden drei Lautenlieder des englischen Renaissance-Komponisten John Dowland verwendet, in deren subtiler Melancholie der junge Komponist den richtigen Ausdruck für das Spiel mit Nacht und Dunkelheit fand. Zwischen diesen Liedern erklingen ältere Chorwerke von Carlo Gesualdo (1566-1613), Edward Elgar (1857-1934), Johannes Brahms (1833-1897) und Henry Purcell (1659-1695) neben neueren von Francis Poulenc (1899-1963), Per Nørgård (*1932) und Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) und Neukompositionen von jungen Komponisten aus der Region. Jan Wilke (*1980) aus Heidelberg und Pascal Martiné (*1986) aus Mainz steuerten mit „Einsamkeit“ (nach einem Text von Rainer Maria Rilke) und „The Raven“ nach dem gleichnamigen Gedicht von Edgar Allan Poe zwei faszinierende Stücke bei, die bei den beiden Darkness-Konzerten in Buchen und Mosbach uraufgeführt wurden.

Komponist Dieterle hat die Musik zum Teil unverändert a cappella gelassen, zum Teil aber auch mit elektronischen Klängen behutsam modifiziert, interessant verfremdet und durch neu hinzu komponierte „Interludes“ miteinander verwoben und in Beziehung gesetzt. Bei der Aufführung sitzt er mit auf der Bühne und steuert seine elektronischen Klänge, die die Grenzen von Stimmklang und Elektronik oft reizvoll verschwimmen lassen, per Midiboard vom Computer aus bei. Auch der Raum spielt eine ganz eigene Rolle beim Aufführungskonzept von „Songs of Darkness“: Die Stiftskirche war fast ganz dunkel, nur durch einige Strahler in kühle Blautöne getaucht.

Auch die Sänger haben nur das Licht der kleinen Notenlampen, die sie nur schemenhaft ausleuchten, die aber auch zum Stück beitragen, wenn sie wie zu Beginn in einem bestimmten Rhythmus eingeschaltet werden. Die Sänger wechseln während der „Interludes“, die Dominik Dieterle mit der Live-Elektronik gestaltet, immer wieder lautlos die Aufstellung, verteilen sich zuweilen im ganzen Kirchenschiff – alles musikalisch wohldurchdacht und überaus effektiv.

Mathias Rickert konnte sich auch bei diesem ungewöhnlichen und mutigen Projekt ganz auf seine Sänger und den tragenden Teamgeist des Jungen Kammerchores verlassen, dessen Klangkultur, Intonation und Textsicherheit selbst bei den komplexesten Stücken meisterhaft waren. Großartig gesungen vom ersten bis zum letzten Ton, wunderschön das „Wiegenlied einer unglücklichen Mutter“ von J. Brahms mit dem Soloquartett unter der Empore, anrührend Dowlands „In Darkness let me dwell“ in Verbindung mit dem elektronischen Klangfarbenspiel, stark „The Raven“ von P. Martiné und natürlich das faszinierende Minidrama „Nevermind“ von Dominik Dieterle als Herzstück und Abschluss von „Songs of Darkness“, in dem John Dowland und die allegorischen Figuren Night, Darkness und Sleep als Dramatis Personae auftreten.

Grandios, zutiefst berührend – so kann zeitgenössische Chormusik also auch sein. Bitte unbedingt mehr davon!