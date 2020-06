Mosbach. (stk) Mittlerweile werden die Corona-Regeln immer weiter gelockert. Inzwischen dürfen wieder Veranstaltungen mit bis zu 99 Besuchern stattfinden. Für den Kultursektor bedeutet das aber nicht, dass jetzt doch alle Veranstaltungen stattfinden können. "Der Mosbacher Sommer für 2020 ist definitiv abgesagt, alle Veranstaltungen auf 2021 verschoben", erklärt Christine Funk, Leiterin des Kulturamts Mosbach.

Arbeit gibt es dennoch genug: Die Damen der Kulturabteilung setzen alles daran, das Open-Air-Kino nach Mosbach zu holen. "Dazu müssten aber mehr als 100 Personen zugelassen sein", erklärt Christine Funk. Ausnahmsweise würde man dann wieder vom Burggraben in den Elzpark umziehen. Dort könne man die Abstandsregeln besser kontrollieren.

"Im Burggraben in Neckarelz wäre der Platz zwar da, es lässt sich aber nur schwer kontrollieren, ob sich die Leute auch an die Regeln halten." Falls man das Open-Air-Kino auf die Beine stellen könnte, soll es auch länger laufen als üblich. Ein Autokino auf dem Neckarelzer Messplatz wird es allerdings voraussichtlich nicht geben: "Es ist bisher an den Finanzen gescheitert", sagt Funk.

Neben dem Mosbacher Sommer war für dieses Jahr auch eine Kulturreihe über Beethoven und Hölderlin geplant. Wegen des Coronavirus mussten fast alle dieser Veranstaltungen abgesagt werden. Eine ist nun theoretisch noch möglich: Der Beethoven-Abend mit Dieter Ilg. "Wir müssen aber wahrscheinlich in die Alte Mälzerei ausweichen", sagt Funk.

Die aktuelle Situation im Kulturbereich sei für alle schrecklich, besonders aber für die Künstler. Funk: "Und auch für uns ist es sehr traurig: Man arbeitet das ganze Jahr auf etwas hin, das dann einfach gestrichen werden muss." Über den Zeitpunkt des Lockdowns ist Funk dennoch nicht unglücklich. "Wir hatten noch keine Programmhefte gedruckt und auch mit dem Vorverkauf noch nicht angefangen." Das ist aber auch ein Grund dafür, dass man nun nicht einzelne Veranstaltungen aussuchen und doch noch auf die Bühne bringen kann. "Wir hätten ja jetzt gar keinen Vorlauf mehr." Werbung, Organisation, Vorverkauf – und den Überblick über die und die Einhaltung der Corona-Regeln gewährleisten. "Das geht nicht", meint Funk.

Täglich studieren Christine Funk und die Mitarbeiterinnen der Kulturabteilung die Neuerungen der Corona-Verordnung. Damit auch in diesem Sommer noch etwas Kultur möglich ist – wenn auch nur auf der Leinwand.