Seit 1983 spielt der Freiburger Schauspieler Bernd Lafrenz Shakespeare in unglaublich temporeichen und fantastisch humorvollen Solo-Versionen. Am Dienstag spielt der Stammgast des Mosbacher Sommers im Großen Elzpark seine Version des „Hamlets“. Foto: zg

Von Peter Lahr

Mosbach. Manchmal fragt sich sogar Bernd Lafrenz, was er da auf der Bühne eigentlich tut. Den Stammgästen des Mosbacher Sommers ist der Freiburger Shakespeare-Experte schon lange ans Herz gewachsen. Allen anderen beantwortet er im Gespräch mit der RNZ alles, was sie sich noch nie über den dänischen Prinzen zu fragen getraut haben. Am morgigen Dienstag präsentiert Lafrenz um 20 Uhr im Großen Elzpark den "Hamlet" – seine allererste Soloproduktion aus dem Jahr 1983.

Wieso spielen Sie seit Jahrzehnten so gerne Shakespeare als Solo-Version?

Der "Hamlet" kam aus dem Straßentheater. Ich spielte ihn als erstes als Ein-Personen-Stück. Schon damals mit Masken. Aber auch die Frauenrollen übernahm ich. Dann konzipierte ich "Macbeth" und "Othello". Ab "Romeo und Julia" bis "Was ihr wollt" entwickelte ich die Ideen gemeinsam mit meinem Freund und Regisseur Abel Aboualiten aus Paris. Wie ein Bergsteiger alle Achttausender, wollte ich bald alle fünf Tragödien von Shakespeare inszenieren. Dann ging es weiter. 2016 entstand der Wunsch, auch in einer Compagnie zu spielen. Wir gründeten die "Freiburger Theater Compagnie" und spielten "Hamlet stirbt – und geht danach Spaghetti essen" und "Der Geizige" frei nach Molière. Ich spiele seit 38 Jahren Shakespeare solo. Alle paar Jahre kommt ein neues Stück dazu. Das zu entwickeln, kostet im Schnitt an die 15.000 Euro. Momentan spiele ich zehn verschiedene Soloprogramme und zwei Compagniestücke plus ein "Best of". Das ist genügend Abwechslung.

Ein wichtiges Element bei Ihren Inszenierungen bildet die Interaktion mit dem Publikum. Von der Geräuschkulisse bis zur Hilfskrankenschwester beim "Hamlet". Woher kommt das?

Vom Straßentheater. Da ist man ja gezwungen, direkt in Kontakt mit den Leuten zu kommen, sie sollen ja stehen bleiben. Deshalb will man eine tolle Atmosphäre schaffen. Ich klappe die unsichtbare vierte Wand herunter, so habe ich einen guten Draht zum Publikum.

Beim "Hamlet" steht jede Maske für eine Figur. Bauen Sie die Masken selber? Wie lange hält eine Maske? Änderten sich die Masken im Lauf der Jahrzehnte?

Sie stammen von der französischen Maskenbauerin Hélène Caboor. Sie sind aus Papiermaschee, halten aber ewig, wenn sie nicht im Regen stehen. Die Masken stammen noch aus dem Jahr 1983. Hélène war auch meine Frau – für 13 Jahre.

Aus einer Nebenfigur wird bei Ihnen gerne ein Erzähler, der kommentiert. Was bezwecken Sie mit diesem Kunstgriff?

Die Idee dazu kam mir beim Hamlet. Für mein erstes Soloprogramm habe ich mir den Text durchgelesen und dachte mir: der Totenschädel des Narren könnte doch die Erzähllinie machen. Der Vorteil: Als Erzähler brauche ich nur ein Grundkostüm.

In jedem Stück verkörpern Sie innerhalb kürzester Zeit zahlreiche unterschiedliche Charaktere. Fällt Ihnen das von Natur aus leicht?

Das scheint in meinem Naturell zu liegen, dass ich schnell in verschiedene Rollen umswitchen kann. Mein Regisseur Benito Gutmacher gab mir den Rat: "Du musst immer hundertprozentig da sein, aber du musst auch jederzeit eine Tasse Tee trinken können."

Hamlet will eigentlich eine aus den Fugen geratene Welt wieder in Ordnung bringen. Was würden Sie an unserer Welt gerne ändern?

Wenn ich den berühmten Zauberstab hätte: Dann fahren alle Menschen mit Elektroautos, weil die so schön leise sind. Der Strom kommt aus den erneuerbaren Energien Sonne und Wind. Man müsste sehen, dass niemand auf der Welt Hunger leidet und jeder ein Dach über dem Kopf hat. Gegen den Wahnsinn, dass drei Milliardäre in den Weltraum fahren und das ganze Geld verballern, da müsste man einen Deckel draufsetzen.

Wie kann man Hamlets Monolog "Sein oder Nichtsein" heute noch gut auf die Bühne bringen? Das ist doch total abgenudelt, oder?

Am Anfang habe ich es nur angedeutet und sagte in einer absoluten Kurzversion ganz schnell "Sein oder Nichtsei … – Ophelia, du hier?" Aber nein! Das ist so ein schöner Satz und ein schöner Monolog. Jetzt bringe ich den gesamten Monolog als Kontrastpunkt zum Humor.

Hamlet gibt den Regisseuren viel Spielraum. Sie haben ihn als Zauderer und Grübler, verkopften Intellektuellen, jungen, wilden, bösen Finsterling, Depressiven, Amokläufer interpretiert. Welchen Hamlet mögen Sie?

Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich wollte etwas von der Straße ins Theater bringen. Shakespeare ist vielseitig unterwegs. Er hat viele Rollen, viele Schauplätze. Das Moor, das Meer, die Hexen. Wovon träumt denn jeder Schauspieler? Er will den Hamlet spielen. Aus sechseinhalb Stunden Tragödie mache ich anderthalb Stunden Komödie. Diese Story hat mich interessiert. Das ist ein Krimi-Slapstick.

Hamlet hat am Ende fünf Menschenleben auf dem Gewissen. Das Stück endet in einer Katastrophe, alle Hauptfiguren sind tot.

Die stehen aber alle wieder auf. Die Kinder brauchen keine Angst zu haben. In einem Duell kämpfe ich mit mir selbst. Ich habe ja zwei Arme. Da fragte mal ein Kind seine Mama: "Was macht der?" Ich antwortete: "Das frage ich mich auch manchmal!"

Hamlet entstand um 1600 im Elisabethanischen England. Damals herrschte in London ein wahrer Theaterboom. Wie ist die Situation heute in Zwischen-Pandemiewellen-Zeiten?

Freiburg hat heute 230.000 Einwohner, etwa so viele wie das London Shakespeares hatte. Freiburg ist zudem ein mittelalterliches Städtchen. Der Lockdown war heftig. Ich hatte fünf und dann acht Monate keine Auftritte. Gott sei Dank gab es Sofort- und Überbrückungshilfen – und meine Ersparnisse und im Sommer Open-Air-Vorstellungen.

Bei Hamlet gibt es ein Theater im Theater, das den Mörder des Vaters entlarven soll. Was würden Sie im Theater gerne entlarven?

Ich spiele das als eine Truppe aus Freiburg. Ich möchte den Leuten einen amüsanten Abend bieten. Dank Shakespeare gibt es dazu eine Reihe von wunderbaren Zitaten, Spaß, Amüsement und ein paar Sachen zum Anregen, zum Diskutieren und Sich-selbst-Spiegeln.

