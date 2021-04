Schwarzach.(schat) Es sind schwere Zeiten für die Kultur, für Kinos, Kunst und das Theater. Davon kann man auch in Schwarzach ein Lied singen, wo man doch viel lieber einfach nur spielen würde. Nachdem die Saison der Freilichtspiele Kleiner Odenwald e.V. im vergangenen Jahr coronabedingt komplett ausfallen musste, will man eine Spielzeit am lauschigen Birkenhof in Schwarzach diesmal auf alternativen Wegen ermöglichen. Und zwar mit einem Theaterspaziergang, den man gemeinsam mit einer eingeschränkten Zahl an Besuchern zu Hauptdarstellerin "Heidi" unternimmt.

Die sollte ja ursprünglich schon 2020 in einem Musical die Herzen der Freilichttheaterfans erobern, durfte dann aber bekanntlich nicht. Für die Saison 2021 hat man nun vom 21. Mai bis zum 5. Juni an zehn Abenden Theaterspaziergänge geplant, die in einer gekürzten Fassung jeweils Szenen aus Heidis Leben zeigen. Auch einige Lieder werden an den Stationen zu hören sein.

"Dazu nutzen wir das Freigelände im Birkenhof als Naturkulisse, die durch diverse selbst gebaute Kulissen und Requisiten ergänzt wird", erklären die Verantwortlichen des Vereins. Zum Theaterspaziergang bricht man an folgenden Tagen auf: Freitag, 21. Mai; Samstag, 22. Mai; Sonntag, 23. Mai (Pfingstsonntag); Montag, 24. Mai (Pfingstmontag): Freitag, 28. Mai; Samstag, 29. Mai; Sonntag, 30. Mai; Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam); Freitag, 4. Juni, und Samstag, 5. Juni.

Pro Abend wird es drei Spaziergänger-Gruppen à 30 Personen geben, die um 18.30 Uhr, um 19 Uhr und um 19.30 Uhr starten. Ein Theaterspaziergang dauert ca. 60-70 Minuten und findet unter den jeweils vorgegebenen Hygieneregelungen statt (Abstand bzw. Maskenpflicht etc.). Der Vorverkauf für die einzelnen Spaziergänge läuft unter geänderten Bedingungen statt, da es dieses Jahr keine Eintrittskarten gibt. "Stattdessen arbeiten wir mit einer Teilnehmerliste, wo alle entsprechenden Daten der Besucher aufgenommen werden. Nach Zahlungseingang erhalten die angemeldeten Teilnehmer darüber eine Bestätigung und die Anmeldung ist verbindlich", skizziert Birgit Frank vom Verein Freilichtspiele Kleiner Odenwald.

Der Vorverkauf beginnt am 21. April per Bestellformular unter www.kleinod-spiele.de, per E-Mail info@kleinod-spiele,de und per Telefon unter (0.151) 45 75 31 77 kann eine Anmeldung erfolgen. Das Telefon ist (ab 21.4.) montags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr besetzt. Ein Infoblatt zu den Theaterspaziergängen wird momentan erstellt und soll in der kommenden Woche verteilt werden,.

Info: www.kleinod-spiele.de