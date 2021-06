Von Heiko Schattauer

Schwarzach. Deutschland gegen Frankreich – für Karlheinz Förster (62) ist das Duell der großen Fußballnationen, das heute bei der EM ausgetragen wird, ein ganz besonderes Spiel. Denn die Schwarzacher Fußball-Legende verbindet mit dem Nachbarland nicht nur die gesunde Rivalität, die er als 81-facher Nationalspieler zwangsläufig zu pflegen hatte. Sondern vor allem auch eine große Zuneigung, die in Försters aktiver Zeit als Profi bei Olympique Marseille gewachsen ist. "Für mich ist das heute natürlich was ganz Besonderes: Frankreich ist eine Art zweite Heimat, ich habe viele schöne Erinnerungen und nach wie vor viele Freunde dort. Aber wenn es gegeneinander geht, dann drücke ich natürlich der deutschen Nationalelf die Daumen", beschreibt der 62-Jährige, der einst vom TSV Schwarzach auszog, um sich später in der großen, weiten Fußballwelt den Ruf als einer der härtesten, aber eben auch einer der weltbesten Verteidiger zu erarbeiten.

Karlheinz Förster im Trikot von Olympique Marseille. Vier Jahre kickte der Europameister von 1980 in Frankreich. Foto: Imago

Mit 21 schon Europameister

In Deutschland war und ist er der "Vorstopper der Nation", der Europameister von nebenan. Förster ist einer, dem Allüren immer fremd waren, der nie abhob – außer bei den Kopfballduellen gegen die besten Angreifer der Welt. Egal, ob sie Maradona, Platini oder Rossi hießen, gegen Deutschland und Karlheinz Förster wollte keiner wirklich gerne spielen. Seinen größten Erfolg feierte der Schwarzacher im Jahr 1980, als er – gerade mal 21 Jahre jung – bei der EM in Italien mit Deutschland den Titel holte. In den 90 Finalminuten zuvor hatte Förster dem Star der Belgier, Jan Ceulemans, keinen Stich gegönnt. "Das war seinerzeit einer der absoluten Top-Stürmer in Europa", erinnert sich die ehemalige deutsche "Nummer 4": "Aber das war ja so etwas wie meine Spezialität, solche Akteure aus dem Spiel zu nehmen."

Die Belgier hätten damals eine ähnlich starke Mannschaft gehabt wie heute – gegen die Effektivität und den Willen von Förster, Rummenigge, Hrubesch und Co. konnten sie letztlich nichts ausrichten. "Unser Kopfballungeheuer schlug vorne zweimal zu, hinten hielten wir bis auf den Elfmetertreffer dicht – so wurden wir Europameister."

Eine unvergessliche Nacht

Eine bedeutendere Rolle als Belgien spielte in Försters Karriere aber ein anderes Nachbarland. Schon vor Försters Wechsel (1986 erfolgt) nach Marseille lieferte(n) Frankreich, respektive die Partien mit der deutschen Nationalelf gegen die Équipe Tricolore bleibende Eindrücke. Vor allem wegen eines Spiels, das nicht nur dem Vorstopper bis heute präsent ist. Als "Nacht von Sevilla" ist das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien in die Geschichtsbücher eingegangen. Nüchtern betrachtet, gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die Nationalmannschaft Frankreichs nach Verlängerung im Elfmeterschießen 8:7 – das erste Spiel bei einer WM, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Denkwürdig war die Partie aber vor allem wegen des dramatischen Spielverlaufs und eines brutalen Fouls von Toni Schumacher am französischen Angreifer Patrick Battiston, das noch dazu völlig ungeahndet blieb.

"So ein Spiel vergisst du natürlich nicht. Es hatte selbst am Abend noch 35 Grad, es war furchtbar heiß im Stadion. Im Nachhinein betrachtet, hatten wir natürlich großes Glück, dass Toni für die Aktion nicht vom Platz geflogen ist. Mit der Technik von heute und Videoüberprüfung hätten wir da keine Chance gehabt", erklärt Karlheinz Förster. Dass das deutsche Team überhaupt eine Chance gegen die "überragend besetzte Mannschaft, wir aber auch" der Franzosen hatte, lag für Förster am Willen und am Biss. "Der hat den Franzosen zu dieser Zeit manchmal ein bisschen gefehlt", sagt Deutschlands Fußballer des Jahres 1982 und verweist auch auf die WM 1986 – bei der man die Franzosen ebenfalls aus dem Turnier kickte.

Nach dieser Weltmeisterschaft wechselte Karlheinz Förster dann selbst nach Frankreich, wurde mit Olympique Marseille zweimal französischer Meister, einmal Pokalsieger. Kurzzeitig war er sogar ein richtiger Franzose: Förster nahm (vorübergehend) die französische Staatsbürgerschaft an, um keinen Ausländerplatz in der Mannschaft zu belegen. Viel mehr Identifikation mit einem Club geht kaum. Probleme ob der Vergangenheit und heiklen Duelle Frankreich-Deutschland habe er in Marseille nie gehabt. "Ich war von Anfang an anerkannt, eigentlich sofort integriert. Die haben gemerkt, der arbeitet, der ist engagiert. Und wenn man sich dann noch normal verhält, hat man auch keine Probleme", schildert Förster. Im Gegenteil: Während seiner Zeit bei Olympique bezeichnete ihn eine Zeitung sogar mal als "Le Roi de Marseille" – eine bemerkenswerte Auszeichnung für einen Deutschen in Frankreich.

Bemerkenswert war auch der Wechsel nach Marseille. "Ich hatte eigentlich noch drei Jahre Vertrag in Stuttgart", erinnert sich Karlheinz Förster. Doch der damalige Präsident von Olympique, Bernard Tapie, und dessen technischer Direktor Michel Hidaldgo wollten Förster unbedingt. Im Privatflieger kam Tapie nach Stuttgart. "Meine Frau Petra hat einen Kuchen gebacken, Tapie und ich haben selbst verhandelt – und sind uns schnell einig geworden", schildert Förster, der im Nachgang dann auch Stuttgarts Präsident Mayer-Vorfelder von der Sinnhaftigkeit des Wechsels überzeugte. Als kleinen Trost für den VfB ließ Tapie stattliche 3,5 Millionen D-Mark Ablöse da.

Die Franzosen arbeiten jetzt auch

Und heute? Karlheinz Förster ist 62, als selbstständiger Spielerberater erfolgreich tätig – und fiebert dem Duell Deutschland-Frankreich mit großer Spannung entgegen. "Frankreich hat unglaubliches Potenzial, Erfahrung, einen guten Trainer. Mit Didier Deschamps habe ich in Marseille noch zusammengespielt. Er war selbst ein Arbeiter auf dem Platz, hat es geschafft, seinem Team diese Einstellung einzuhauchen." Deutschland sieht der ehemalige Nationalspieler dennoch nicht chancenlos: "Bei einer EM kann immer alles passieren, warten wir es einfach mal ab. Ich tippe auf ein 2:2".

Verfolgen wird Karlheinz Förster die Partie heute Abend ganz allein, ungestört. "Das ist am besten, wenn ich meine Ruhe hab", so der Schwarzacher vor dem wegweisenden Duell gegen die Nachbarn. Beim zweiten Spiel der Deutschen wird Förster wieder live dabei sein – Sportartikelhersteller adidas hat ihn für das Spiel gegen Portugal nach München eingeladen. Der Stopper der Nation wird aber nur auf der Tribüne Platz nehmen. Ausnahmestürmer Ronaldo muss jemand anderes aus dem Spiel nehmen ...