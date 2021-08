Von Noemi Girgla

Schwarzach. Der Dorfteich in Oberschwarzach soll attraktiver werden. Um dies auf den Weg zu bringen, war in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause beschlossen worden, einen Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) abzuschießen. Eine Investition, von der nicht alle Räte begeistert waren. Aber: "Die Maßnahme wurde von den Bürgern erarbeitet und ich will sie nicht streichen", hatte Bürgermeister Mathias Haas bei der Sitzung gesagt und darauf verwiesen, dass Schwarzach Entwicklungsgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sei.

"Man darf nie vergessen, dass wir in einem Projekt für strukturschwache Kommunen drin sind", ergänzte Haas in einem Gespräch mit der RNZ. "Das ist eine einmalige Chance, die wir jetzt nutzen müssen. Schließlich haben wir vom Ministerium für Ländlichen Raum quasi das ,Attest’, dass unsere Maßnahmen förderwürdig sind." Und das noch für rund eineinhalb Jahre. 2023 sei der Evaluierungsbericht an das Ministerium fällig.

Für die Attraktivierung des Dorfteichs sind rund 246.000 Euro förderfähige Summe (inklusive Planungskosten) kalkuliert. Die Förderung beläuft sich auf 123.000 Euro. "Was wir hier machen, ist keine Spaßmaßnahme, sondern dient der Stabilisierung", erläutert Haas. In einem Workshop im Februar 2020 sei klar zum Ausdruck gekommen, "dass man da mal was machen müsste". Also sei ein Antrag gestellt worden, der ein Jahr später bewilligt wurde. "Und damit beginnen wir jetzt zum Start der Sommerferien", skizziert der Bürgermeister den Zeitplan.

Nicht nur "kosmetisch" soll sich am Dorfteich einiges tun, auch eine ökologische Funktion soll dem Ganzen zugrunde liegen. Gespeist wir der Dorfteich aus dem Schwarzbach und dem Birkenbrunnen. Diese Zuleitungen sollen nun saniert und auf Wunsch der Bürger im oberen Bereich des Teichs ein Kneipp-Becken angelegt werden. Auch die Böschung wird neu gemacht. Zum einen, um sie zu stabilisieren, zum anderen, um ihre biologische Funktion noch zu verbessern. Geländer, Holzbrücken und Podest werden ertüchtigt, der Damm zum Schwarzbach hin stabilisiert und auch die Brunnenstube am Birkenweg soll Berücksichtigung finden.

"Der Dorfteich ist schon jetzt ein zentraler Knotenpunkt, der zur Rast einlädt, aber auch gut mit anderen Wegen vernetzt ist. Er ist ein schönes Zwischenziel auf Fahrrad- und Wanderwegen. Gerade jetzt zu Pandemiezeiten bietet er eine Möglichkeit, im Freien etwas zu unternehmen", so Haas. Und darauf soll nun weiter aufgebaut werden: Spielmöglichkeiten für Kinder werden geschaffen, im unteren Bereich sind ein Pavillon, "Waldsofas" und Picknickbänke angedacht. "Die Ortsmitte von Oberschwarzach wird, wenn alles abgeschlossen ist, unheimlich an Qualität gewonnen haben", ist sich der Bürgermeister sicher. Um den Rastplatz noch attraktiver zu machen, sollen neben der Bänke auch Fahrradständer aufgestellt und der Fußweg ertüchtigt und neu beleuchtet werden.

"Die Bauüberwachung übernimmt die Gemeinde und wir werden auch nicht auf die Luxusvarianten setzen, sondern mit ehrenamtlicher Hilfe die Maßnahme möglichst günstig halten", erläutert Haas. Ihm ist wichtig, dass im Förderzeitraum, von dem zahlreiche kleine private Projekte profitieren, auch ein gutes Wohnumfeld geschaffen wird. "Hier läuft viel Entwicklung. Und die ist zukunftsfähig, nachhaltig und konzeptionell ausgerichtet und aufgebaut", betont er.

Momentan sei es dank der Fördergeber leichter, solche Schritte zu gehen. Der Weg sei bereitet, viel Arbeit schon gemacht. "Wir haben uns als Gemeinde unter Miteinbeziehung der Bevölkerung diese Förderung hart erarbeitet – aber wir haben sie uns auch verdient", schließt das Gemeindeoberhaupt.

Die Ideen sind gefestigt, nun ist es am Ingenieurbüro für Kommunalplanung, konkret zu planen. Damit der Schwarzacher Dorfteich künftig noch mehr Erholung und ökologischen Nutzen zu bietet haben wird.