Schwarzach. (pm/rnz) Zwei zunächst unbekannte Männer brachen am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzacher Hauptstraße ein und entwendeten dabei mehrere Hundert Euro Bargeld. Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach in einer Presseerklärung mitteilte, fiel durch einen Zeugenhinweis und umfangreiche polizeiliche Ermittlungen der Tatverdacht rasch auf zwei 24 und 47 Jahre alte Männer aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Da es Hinweise darauf gab, dass die Männer im Besitz einer Schusswaffe sein könnten, wurde zu ihrer Festnahme ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hinzugezogen. Die Spezialkräfte nahmen die beiden am frühen Freitagmorgen in ihren Wohnungen im südöstlichen Rhein-Neckar-Kreis fest. Dabei konnten auch Beweismittel aufgefunden werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Verdächtigen wurden anschließend einem Haftrichter am Amtsgericht Mosbach vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.