Von Noemi Girgla

Schwarzach. Die kommunale Wasserversorgung gilt nicht umsonst als das "Tafelsilber der Gemeinde". Auch die Gemeinde Schwarzach konnte mit ihr einen guten Überschuss im letztjährigen Haushalt erzielen. Doch die steigenden Anforderungen an die Wasserqualität und der Klimawandel stellen gerade für kleine Gemeinden große Herausforderungen dar, weshalb sich immer mehr zu Wasserzweckverbänden zusammenschließen.

In Schwarzach überlegt man sich derzeit daher, dem Zweckverband Wasserversorgung Mühlbachgruppe beizutreten, in deren Hand die technische Betriebsführung (die Wasserrechte) schon seit geraumer Zeit liegt. Zu diesem Zweck stellten Michael Wilde, Geschäftsführer von "Mühlbach Wasser"(wie der Zweckverband sich nennt), und Alexander Freygang, Technischer Leiter der Wasserversorgungsgruppe, in der jüngsten Gemeinderatssitzung sich selbst, den Zweckverband und die mit dem Beitritt einhergehenden Möglichkeiten vor.

Elf Mitgliedsgemeinden und 34 Ortsnetze im Einzugsgebiet von ca. 280 Quadratkilometern betreut Mühlbach Wasser momentan. Dabei liefert der Zweckverband nicht nur Trink-, sondern auch Löschwasser, wie Wilde und Freygang betonten. Ein Drittel des Wassers bezieht die Gruppe aus dem Bodensee – als zweites Standbein. "Ziel ist jedoch nicht, die Bodenseewasserversorgung zu erhöhen, sondern die Eigenwasserversorgung zu stärken", machte Freygang klar.

Oberste Priorität habe die Versorgungssicherheit der Gemeinden, weshalb man in die bestehenden Anlagen investieren und sie sanieren wolle. Für Schwarzach würde dies eine Erneuerung des Hochbehälters Unterschwarzach bedeuten. Auch der Neubau eines zentralen Wasserwerks für den nördlichen Bereich des Einzugsgebiets, zu dem Schwarzach gehören würde, sei angedacht, so Freygang. Im Anschluss entspann sich im Gemeinderat eine rege Diskussion über die Vor- und Nachteile eines möglichen Beitritts.

Bürgermeister Mathias Haas gab zu bedenken, dass man mit einem so wertvollen Gut wie dem Wasser "verantwortungsbewusst umgehen müsse". Ein Beitritt in den Zweckverband, würde bedeuten, dass die Gemeinde nach der technischen Betriebsführung nun auch die kaufmännische Betriebsführung in die Hände von Mühlbach Wasser legen würde. Sprich: Das Eigentum am Ortsnetz. "Es ist also nicht so, dass wir etwas abgeben würden, das für uns uninteressant ist", brachte Haas die Bedenken einiger Gemeinderäte klar auf den Punkt.

Das würde zwar bedeuten, dass Schwarzach einen Teil seiner Autonomie aufgebe, jedoch trüge der Verband künftig auch die entstehenden Kosten am Ortsnetz (zum Beispiel Reparaturen an den Rohren). Das wiederum würde die Kommune auf Dauer finanziell entlasten. "Die Rohre seien in einem guten Zustand", bescheinigte Haas, was Wilde und Freygang bestätigten. Sie gaben aber auch zu bedenken, dass kontinuierlich saniert werden müsse, um die einwandfreie Funktion auch über lange Zeit zu gewährleisten.

Was dem Gemeinderat schwer im Magen lag, war die Tatsache, dass sich bei einem Beitritt zum Zweckverband die Wassergebühren für die Bürger um 50 Cent pro Kubikmeter erhöhen würden. Jedoch stellte Haas auch heraus, dass die Wassergebühr das letzte Mal 2005 erhöht worden sei, und man nicht wisse, was bei einer neuen Berechnung herauskäme. Die dringend notwendige Neukalkulation werde im Ergebnis vermutlich ebenfalls zu einer Anpassung führen.

Für diese Mehrgebühren erhielte man aber auch einen Mehrwert, denn Mühlbach Wasser würde sich künftig um Strukturgutachten und ein gesamtheitliches Konzept kümmern – quasi ein "Komplettpaket", wie Wilde es bezeichnete, liefern. "Es werden in Zukunft noch viele Themen auf uns zukommen, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben", erläuterte Haas. Der Weg zur Fusion sei noch lang, daher sei jetzt, den Blick in die Zukunft gerichtet, ein guter Zeitpunkt, das Thema Wasser durchzudiskutieren. Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern.

Alexander Freygang erklärte: "Wir von Mühlbach Wasser wollen nicht noch größer werden, sondern das, was wir haben, sichern." Man wolle die Brunnen, die man habe, zusammenführen und so die Wasserversorgung dauerhaft für alle Mitgliedsgemeinden des Verbands sichern. So sei man auf alles, was in den kommenden Jahren zu erwarten sei, vorbereitet.