Schwarzach. (bx/stk) Kaum war es auf, war es schon wieder zu: Am Mittwochmittag wurde das Schwarzacher Freibad zunächst nach einem Chlorgasalarm am Dienstagabend wieder geöffnet. Am Mittwochnachmittag hatte es dann aber wieder eine Fehlfunktion am Messgerät gegeben, wie Bademeister Kai Schaadt auf Nachfrage mitteilte. Der Fehler wurde allerdings am Donnerstagmorgen in Zusammenarbeit mit einem Techniker behoben und das Bad wieder geöffnet.

Am Dienstagabend hatten gerade die letzten Badegäste im Schwarzacher Schwimmbad den Heimweg angetreten, als Bademeister Kai Schaardt durch ein Alarmsignal darauf aufmerksam wurde, dass in der Chlorungsanlage etwas nicht in Ordnung ist. Chlorgas dient der Hygiene des Badewassers, es ist unsichtbar, geruchlos und giftig, sodass hier bei Alarm sofort gehandelt werden muss.

Die Feuerwehren aus Schwarzach, Aglasterhausen, Neunkirchen und Neckarelz-Diedesheim kamen mit 35 Einsatzkräften und konnten schnell Entwarnung geben: Es war kein Gas ausgetreten und es bestand keine Gefahr - auch weil die Flasche mit dem Chlorgas nahezu leer war.

"Es wurde zwar ein technischer Defekt festgestellt, aber es gab keinen Gasaustritt", bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Das Bad wurde vorsorglich bis zur Beseitigung des Defekts gesperrt. Das war dann am Mittwochmittag erledigt: Um 13 Uhr wurde das Freibad zunächst wieder freigegeben. Doch dann kam die besagte Fehlfunktion am Messgerät und das Bad musste am Mittwochnachmittag nochmals schließen...

Update: Donnerstag, 27. Juni, 11.45 Uhr