Von Caspar Oesterreich

Schwarzach. "Besser hätte es für uns nicht kommen können", sagt Christiane Rosskopf und grinst glücklich. Endlich hat sie für sich und ihre 27-jährige, schwer mehrfachbehinderte Tochter Maren eine neue Wohnung gefunden. Der Umzug von Neunkirchen nach Schwarzach ist gerade in vollem Gang. "Ich hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben, dass wir etwas Passendes finden, mit geräumigem Bad und Garage. Dass wir jetzt eine so tolle, helle, quasi barrierefreie Wohnung bekommen haben, in der Maren sich mit ihrem Rollstuhl ohne Probleme bewegen kann, macht mich einfach überglücklich."

Mehr als ein Dreivierteljahr waren Mutter und Tochter auf der Suche – eine Absage folgte der nächsten. Kurz vor Weihnachten hatte ihnen die Vermieterin des alten Appartements in Neunkirchen aus Eigenbedarf gekündigt, im Mai wandte sich Christiane Rosskopf schließlich an die Rhein-Neckar-Zeitung und mit einem verzweifelten Aufruf an die Öffentlichkeit. Mit den beiden Vierbeinern (einer davon ein ausgebildeter Begleithund für Maren) und dem Bedarf nach Barrierefreiheit und Stellplatz für das elektrische Spezialfahrrad ihrer Tochter gestaltete sich die Wohnungssuche alles andere als einfach, wie die gelernte Krankenschwester schon damals berichtete.

Wichtige Voraussetzung war für die beiden zudem die Nähe zu Schwarzach, weil Maren dort von Montag bis Donnerstag halbtags das Förder- und Betreuungsangebot der Johannes-Diakonie besucht. "Ich bringe sie hin und hole sie ab, da sind weite Wege einfach nicht drin", sagt Christiane Rosskopf.

Da sich die fürsorgliche Mutter weitestgehend selbst um die Pflege und Begleitung ihrer Tochter kümmert (die Vormittag alleine nutzt sie zum Aufräumen sowie für das Schreiben der zahlreichen Anträge an Krankenkassen und Behörden), kann sie ihrem Beruf als Krankenschwester schon lange nicht mehr nachgehen. "Ich bekomme Hartz IV, Maren Grundsicherung mit behinderungsbedingtem Mehrbedarf sowie Pflegegeld und Leistungen der Eingliederungshilfe", erläutert sie. Vor Mietausfällen brauche sich ihr Vermieter also keine Sorgen zu machen, machte Christine Rosskopf bereits im Mai deutlich.

Dennoch: Die Skepsis potenzieller Vermieter habe auch nach dem Gang an die Öffentlichkeit weiterhin angehalten – sowohl aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel, der zwei Hunde oder schlicht wegen Marens Behinderung, vermutet Christiane Rosskopf. "Ein Vermieter hat mir direkt gesagt, dass er an ,solche Menschen’ wie Maren nicht vermietet, die anderen haben ihre Vorurteile für sich behalten, uns aber nie eine Zusage gegeben. Ich dachte schon, wir finden überhaupt keine Wohnung", erinnert sie sich an die Ungewissheit in den vergangenen Monaten.

Jochen Gramlich kann solche, von Vorurteilen geprägten Äußerungen nicht verstehen: "Ich habe Frau Rosskopf bei der Besichtigung als nette, fürsorgliche Mutter kennengelernt, die sich aufopfernd um ihre kranke Tochter kümmert. Das hat mir sehr imponiert", erklärt der neue Vermieter vom Architekten- und Ingenieurbüro Gramlich und Partner aus Limbach. "Ich hoffe, dass sich die beiden in ihrer neuen Wohnung in Schwarzach sehr wohl und schnell heimisch fühlen."

Da ist sich Christiane Rosskopf sicher. "Die Wohnung ist geräumiger als die alte, liegt wunderschön hinter dem Wildpark, den Maren liebt und jetzt oft besuchen kann", zeigt sie sich glücklich über das schöne Ende der nervenaufreibenden und zeitintensiven Suche. Der Umzug laufe mittlerweile im vollen Gange, "viele Freunde und Bekannte packen mit an, sogar Oma Hilde hat geholfen und ist mit ihren über 80 Jahren sogar noch auf die Leiter gestiegen", berichtet Christiane Rosskopf. "Am Ende hat sich doch alles zum Guten gewendet."