Von Peter Lahr

Schwarzach. "Gemeinsam gestalten wir die Zukunft für uns und unsere Kinder. Gemeinsam sind wir stark." Mit diesem flammenden Appell eröffnete Bürgermeister Mathias Haas am Samstagabend die dreistündigen Eröffnungsfeierlichkeiten in der für 5,5 Millionen Euro modernisierten Schwarzach-Halle. Als fast original Kurpfälzer Moderator wusste Arnim Töpel so kurzweilig wie hintersinnig durch das Programm zu führen.

Zahlreiche Vereine gestalteten den Abend mit und bewiesen gleich "das neue Level" der Halle. Neustart und Abschied begegneten sich bei der Verleihung der Bürgermedaille. Mit Roland Liebig und Raimund Döbert erhielten zwei über Jahrzehnte aktive und zudem vielfältig ehrenamtlich engagierte Gemeinderäte die Auszeichnung und bedankten sich spürbar gerührt.

"Möge die Halle ein Haus werden, das allen diene und das gute Miteinander am Ort unterstütze", darum baten Pfarrer Josef Dorbath und Prädikantin Marion Schlonga in einer ökumenischen Andacht. Ganz ökumenisch durfte der evangelische Bürgermeister während der Segnung denn auch als "Ministrant" einspringen und das Weihwasser tragen. "There’s a fine new hall in Schwarzich, you see", gospelte der Chor "Rauchzeichen". Eine festliche "Intrada" hatte zuvor der ev. Posaunenchor intoniert. Zum weltlichen Teil des Abends geleitete die SF-Band über, die eine knackig-funkige Version von "I will survive" ablieferte.

Zwischen inklusiver Kerwe und dem Bauernmarkt sah Bürgermeister Haas seinen Ort derzeit in einem wahren "Feier-Rausch." Möglich seien all die Aktivitäten nur Dank des sensationellen bürgerschaftlichen Engagements zahlreicher Einwohner. Die neue Halle vereine unter einem Dach Bewegung, Begegnung, Kultur, Sport und eine hervorragende Kulinarik. Zu den Gesamtkosten der Halle von 5,5 Millionen Euro addierte der Rathauschef noch 650.000 Euro für das "Nahwärmenetz im Quartier" sowie 50.000 Euro für ein Stromausfallkonzept.

Mit Landes- und Bundes-Fördermitteln über 3,7 Millionen Euro werde das "größte Hochbauprojekt aller Zeiten in Schwarzach" zu rund 44 Prozent bezuschusst. "Jeder Cent hat sich gelohnt", unterstrich Haas und vergaß nicht, seinem Amtsvorgänger Theo Haaf zu danken, der bereits die Weichen für die Maßnahme gestellt habe. "Die drei Tomaten im Treppenabgang sind Äpfel und sind auch im Gemeindewappen zu entdecken", erläuterte der Schultes ein spannendes Architektur-Detail der mit Aufzug und taktilem Leitplan inklusiv ausgelegten Halle.

"Der Bürgermeister gab mir einen Auftrag: Ich soll mit Mundart nicht geizen", erklärte Arnim Töpel. Von den Kindheitserinnerungen des "dabbichen" Neubürgers aus Berlin war es nur ein Sprung zu den Schlümpfen des CC "Zigeunerio". Mit einem generationenübergreifenden Schautanz überprüften die Garden die Stabilität der Bühne. Mit den Worten: "Erst der Brötel, dann die Kunst", verschaffte sich der Landrat Gehör. "Heute passt wirklich alles, alle Anstrengungen haben sich gelohnt", lobte der Redner. Gelungen sei hier mehr als ein "Facelifting". Energetische und Brandschutz-Vorgaben seien ebenso gut mit einbezogen worden wie die inklusive Idee. Als Zeichen von Aufbruch und Optimismus wertete Brötel das Projekt und vergaß nicht, die findigen Fördertopfgucker zu würdigen.

"Film ab" hieß es für einen historischen Super-8-Streifen, der den Bau der "ersten Halle" in den 1970er-Jahren dokumentierte. "Warum der Neubau zehn Monate und wir 15 Monate brauchten, das macht mich schon sehr bedenklich", kommentierte Architekt Martin Huber, der zusammen mit seinem Bruder Axel einen "handwerklich gefertigten Schlüssel" überreichte. Den gelungenen Kraftakt unterfütterte der Planer mit beeindruckenden Zahlen. So seien in und um die Halle 1500 Quadratmeter Pflaster, 700 Quadratmeter Innenputz, 1000 Quadratmeter Brandschutzplatten und 70 Kilometer Elektroleitung verbaut worden.

Bevor die beiden verdienten Gemeinderäte die Bürgermedaillen erhielten, begeisterte der TSV Schwarzach mit einem energiegeladenen "Streetdance". Der MGV Sängerbund besang die Schönheiten des Lebens. Diese in natura auszuprobieren, dazu fanden die Gäste während des anschließenden Sektempfangs reichlich Gelegenheit.