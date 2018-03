Mosbach. (hicks) Keine Chance, manchmal hat man einfach keine Chance. Wer sich am schmutzigen Donnerstag gegen wild gewordene Weiber wehrt, ist entweder ziemlich mutig - oder unangebracht engagiert. Die Redaktion der RNZ in Mosbach hat am Donnerstag einfach - und zugegebenermaßen ohne einen Hauch von Gegenwehr - kapituliert. Gegen die wild gewordenen "Mosbacher Weiber", die sich kurz nach Mittag vor der Geschäftsstelle am Gartenweg zusammengerottet hatten, war kein Kraut gewachsen. Ein wirksames schon gar nicht ...

Irgendwie auch egal, an Fastnacht ist ja eh alles erlaubt. Und außerdem hat es auch eine gewisse Tradition, dass am "Schmudo" lustige Damen aus der Stadt durch die Stadt ziehen und dabei auch die Redaktionsstube der RNZ aufmischen. Schon von Weitem zu hören, machten die närrischen Frauen den Gartenweg zur Fastnachts-Partymeile, mitfeiern war Pflicht.

Die Stimmung war tierisch gut, auch wenn ein kleiner, vierbeiniger Begleiter der Damen vor Ort und mit vereintem Einsatz wiederbelebt werden musste. "Köter" kehrte zurück ins närrische Leben, die Party konnte verlustfrei weitergehen. Das Gerücht, dass der Dalmatiner unter die Räder des RNZ-Vetriebswagens gekommen war, ließ sich nicht verifizieren. Erstaunt feststellen konnte man dafür, wie viele wilde Weiber auf einmal in ein RNZ-Fahrzeug passen...

Überhaupt zeigten sich die närrischen Damen diesmal überaus vielfältig und vielzählig. "Ja, da staunt ihr, gell? Wir haben Nachwuchs bekommen", stellten die Mosbacher Weiber nicht ohne Stolz klar. Der erfahrene Trupp der ehemaligen Handball- und Troubadix-Damen durfte sich für die Fastnachtssaison 2018 über U-40-Verstärkung freuen.

Der "jugendliche" Nachwuchs wusste sich aber schon genauso stilsicher zu kleiden wie die erfahreneren Altweiber-Kolleginnen. Mit Schirm, ganz viel Charme und Melone(nhut) machten sie in ihren original Kostümen aus Omas Klamottenkiste eine gewohnt gute Figur. Das trug nicht nur zur Belustigung der RNZ-Mitarbeiter bei, sondern brachte auch einige Passanten zum Schmunzeln.

Pünktlich um elf Uhr hatte das fröhliche Fastnachtsvölkchen wie jedes Jahr mit seinen unterhaltsamen Stippvisiten in Geschäften und Gaststätten begonnen. Und ein gutes Stück "Arbeit" lag noch vor ihnen, als die Damen den Gartenweg wieder verließen, denn beendet war die Tour der bunten Truppe nach der "Stürmung" der Redaktion noch lange nicht. Tanzend, mit Musik und bei bester Laune zogen sie von dannen, um den Rest der Stadt ordentlich aufzumischen. Energie genug hatten sie auf jeden Fall noch, die junggebliebenen "Alten Weiber".